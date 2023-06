La inflación de la eurozona cae al 5,5 % en junio, su tasa más baja desde febrero de 2022

La tasa de inflación interanual de la eurozona cayó seis décimas en junio, hasta el 5,5 %, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del año pasado, según los datos preliminares publicados este viernes por Eurostat.

La tasa encadena así ocho meses de descensos, desde el máximo del 10,6 % que marcó el octubre pasado, y se sitúa por debajo del 5,9 % que alcanzó al cierre de febrero de 2022 tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, la tasa de inflación subyacente, que excluye el efecto de energía, alimentos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y sirve como referencia para el Banco Central Europeo a la hora de fijar su política monetaria, subió una décima hasta el 5,4 %.

Según los datos de la oficina estadística comunitaria, España se situó en junio como el segundo país de la UE con la tasa armonizada más baja (1,6 %), al mismo nivel que Bélgica y solo por encima de Luxemburgo (1,0 %).

Salvo en Alemania, donde la tasa subió cinco décimas hasta el 6,8 %, el aumento de precios se moderó en todas las grandes potencias económicas de la UE: en Francia cayó siete décimas, hasta el 5,3 %, en Italia se redujo 1,3 puntos porcentuales, hasta el 6,7 %; y en Países Bajos cedió cuatro décimas, al 6,3 %. Los niveles más altos de inflación se registraron en Eslovaquia (11,3 %), Estonia (9 %) y Croacia (8,3 %),

En el conjunto de la eurozona, el principal motor de la inflación en junio fue la subida del 11,7 % en el precio de alimentos, alcohol y tabaco, pese a suponer una ralentización con respecto al incremento del 12,5 % que registraron en mayo.

Le siguieron los precios de los bienes energéticos no industriales, con una inflación del 5,5 %, tres décimas inferior al mes anterior, y los servicios, que subieron cuatro décimas con respecto a mayo, hasta el 5,4 %.

Los precios energéticos, por su parte, cayeron un 5,6 % en junio, frente al aumento del 1,8 % que habían registrado en mayo.

Pedro Sánchez: "La economía va como una moto"

Pedro Sánchez, en declaraciones a los medios tras finalizar el Consejo Europeo en Bruselas. ha insistido en defender la tesis de que la economía española "va como una moto". De hecho, ha asegurado que diferentes líderes socialdemócratas y conservadores de Europa le reconocen "en privado" el "extraordinario" desempeño de la economía.

A renglón seguido, ha recordado que España ha sido la primera economía de la Eurozona que ha logrado que su inflación interanual (1,9% en junio) esté por debajo del 2%, tasa de referencia para el Banco Central Europeo.

"Estamos creciendo, estamos creando empleo, estamos controlando mejor que otros socios comerciales la inflación y, en consecuencia, no estamos perdiendo competitividad", ha subrayado el presidente, que no obstante ha admitido que todavía quedan "retos por delante". Estos "retos", de lo que Sánchez no ha desgranado detalles, son buena parte de la prórroga de algunas medidas anticrisis aprobadas por la guerra de Ucrania.