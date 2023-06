Nueva subida de los precios del tabaco: las marcas que suben ahora

Que fumar mata no es ningún secreto, pero lo preocupante del asunto es que la edad de inicio del hábito de fumar en España es de 14 años. De hecho, hay otro dato que invita a la reflexión: el consumo de vapeadores de sabores afrutados con atractivos diseños, destinados para niños y muy similares a juguetes ha bajado hasta los 11 años, la edad en la que se sitúa el primer contacto medio con el tabaco. Este dato no ha pasado desapercibido en el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), celebrado del 14 al 17 de junio en Granada. En la cita se ha advertido de que estos productos no son inocuos, pese a su apariencia, ya que aunque no todos tienen nicotina, si llevan propilenglicol y glicerina vegetal, sustancias que aumentan la irritación pulmonar y, al calentarse, son cancerígenas.

En la ponencia sobre las nuevas formas de tabaquismo, Andrés Zamorano, responsable del grupo de tabaquismo de la SEMG, ha lanzado un mensaje a los influencer en redes sociales a quienes ha pedido "responsabilidad" y que no ayuden a la industria tabaquera a captar menores con el vapeo. Según un informe reciente de la Asociación Española contra el Cáncer, el 57,2% de los adolescentes afirma que los vapeadores están de moda porque los usan las celebridades a las que siguen en redes.

Por otra parte, el precio del tabaco en España sigue subiendo prácticamente cada semana en diferentes tipos de cigarros, cigarritos, picaduras de pipa o picaduras de liar... Este mismo sábado 17 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los nuevos precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio que entraron en vigor ese mismo día:

Precios de los cigarros y cigarritos



CONSTANTINO GONZÁLEZ

Constantino González Corto 4 x 50 (Mazo de 10). 3,95 Euros/Unidad

Constantino González Corto 4 x 50 (Mazo de 20). 3,95

Constantino González Robusto 5 x 52 (Mazo de 10). 4,75

Constantino González Robusto 5 x 52 (Mazo de 20). 4,75

Constantino González Toro Extra 6 x 54 (Mazo de 10). 5,30

Constantino González Toro Extra 6 x 54 (Mazo de 20). 5,30 FLOR DE T. PARTAGAS

Mille Fleurs (10). 5,95

Mille Fleurs (25). 5,95 KRISTOFF

Kristoff Corojo Limitada Robusto M (20). 8,75

Kristoff GC Signature Series Robusto M (20). 8,95 LA PERLA DE LUZÓN

La Perla de Luzón Coronas (20). 0,42

La Perla de Luzón Robustos (20). 0,47

La Perla de Luzón Señoritas (20). 0,42 NICARAO

Nicarao Clásico Minuto 5x42 M (20). 6,75

Nicarao Especial Gordo 5 x 56 M (20). 8,95

Nicarao Especial Torito 4 1/2 x 54 M (20). 7,90



PICADURAS DE LIAR

Amsterdamer XXX Himalaya (30g). 5,00 Euros/Unidad

Amsterdamer XXX Kashmir (30g). 5,00

OTRAS LABORES



Nuso Blue (20). 3,00 Euros/Unidad

Nuso Yellow (20). 3,00

PICADURAS DE PIPA

Forever Gold Black After (200 g). 17,00 Euros/Unidad

Forever Gold Black Little Ghost (200 g). 17,00

Forever Gold Black Pinkman (200 g). 17,00

Revoshi Funny Bunny (25 g). 1,85

Revoshi Green Jager (25 g). 1,85

Revoshi Kak de la Trshkv (25 g). 1,85

Revoshi Racy Colombian (25 g). 1,85

Revoshi Thanks Engels (25 g). 1,85

Revoshi Zingy Newyork (25 g). 1,85

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:

CIGARROS Y CIGARRITOS

FLOR DE T. PARTAGAS

Mille Fleurs (10). 5,05 Euros/Unidad

Mille Fleurs (25). 5,05

PICADURAS DE PIPA