Un tercio de las empresas no encuentra trabajadores para cubrir sus necesidades

Un tercio de las empresas españolas tienen problemas de disponibilidad de mano de obra, según los datos obtenidos por el Banco de España en su 'Encuesta a las empresas sobre la evolución de su actividad' correspondiente al segundo trimestre y publicada hoy. El 34% de las compañías, un porcentaje muy similar al del trimestre anterior, no encuentra trabajadores para cubrir sus necesidades laborales. Estas dificultades son especialmente pronunciadas en la agricultura, la hostelería y la construcción, donde casi el 50% de las empresas están afectadas negativamente.

Este problema se refleja también en el número de vacantes sin cubrir en las empresas españolas, que ha alcanzado su nivel más alto en el primer trimestre de este año. Hay 149.645 vacantes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 11,7% más que en mismo periodo de 2022 y 9.128 puestos sin cubrir más que a finales del año pasado. Sin embargo, la encuesta del INE deja fuera uno de los sectores más afectados, la agricultura, que suele cubrir sus necesidades normalmente de temporada con inmigrantes. De esas 149.645 vacantes, la mayoría se concentra en el sector servicios: 133.527, mientras que en industria solo hay, según el INE, 9.917 vacantes y 6.200 en la construcción. Esta última cifra sorprende por lo baja en un sector donde la mitad de las empresas encuestadas por el Banco de España declaran no encontrar mano de obra. En la actualidad hay 1.298.100 ocupados en el sector de la construcción.

La Administración pública y Defensa y Seguridad Social son las que mantienen el mayor número de vacantes sin cubrir: 51.375. Son conocidas las protestas de los funcionarios del departamento que dirige José Luis Escrivá porque no se están cubriendo las bajas por jubilación y de los ciudadanos por el deficiente servicio que se ofrece. En Sanidad y Servicios Sociales, otra de las áreas donde los profesionales que trabajan están más saturados, hay 11.439 vacantes (incluye sector público y privado) y en Educación se alcanzan las 5.077 vacantes (también pública y privada). En Información y comunicaciones hay 11.178 vacantes en el primer trimestre, 10.727 en actividades profesionales, científicas y técnicas, y 8.217 en hostelería, según el INE. Más del 90% de las empresas que dicen no tener vacantes lo justifican porque "no se necesita ningún trabajador más", mientras que alrededor de un 4% explica que no tiene puestos disponibles por el elevado coste de la contratación.

Las comunidades con mayor número de vacantes en el primer trimeste son Madrid, Cataluña y Andalucía, que concentran el 56% del total de puestos disponibles. Las que tienen menos vacantes son La Rioja, Extremadura y Cantabria.

Los problemas de disponibilidad de mano de obra afectan también a la inversión. Es la segunda causa citada por las empresas encuestadas por el Banco de España con un impacto negativo en sus decisiones de inversión. La primera causa que está frenando sus inversiones es la elevada incertidumbre sobre las condiciones económicas, mientras que las condiciones financieras y el acceso a la financiación externa están teniendo un efecto más limitado.

Por otra parte, casi la mitad de las empresas (el 48,7%), tanto en la industria como en los servicios, espera encarecer sus productos en los próximos doce meses, que aunque son siete puntos porcentuales menos que en el primer trimestre, supone un nivel suficientemente elevado para que la inflación siga como elemento de preocupación.

Coste laboral

El coste laboral de las empresas se situó en 2.898 euros por trabajador y mes en el primer trimestre, un 6,2% más que en el mismo periodo de 2022. De ese coste, 2.127 corresponde a salarios y 711 a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto son indemnizaciones, prestaciones sociales y otros.

El coste salarial -que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias y otros- se incrementa un 6% en tasa anual, pasando de 2.007 a 2.127 euros por trabajador y mes. El coste salarial ordinario -excluidos los pagos extraordinarios y atrasados- sube un 5,6%.

Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social se han incrementado un 7%. En el primer trimestre de este año entró en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que pretende reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y que supone un incremento de 0,6 puntos porcentuales de la cotización (0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 puntos a cargo del trabajador).

El coste laboral en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco supera en más de 400 euros la media nacional. En Extremadura y Canarias es 400 euros inferior.