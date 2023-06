II Congreso Autonómico de Camareros: "Todos los chavales que formamos se colocan pero sigue faltando personal"

"Hay déficit de profesionales. A la asociación llegan continuamente ofertas para cubrir puestos para los que no encuentran camareros", señalaba este lunes por la mañana Carlos Orgaz,presidente de la Asociación de Maitres y Bartenders de Aragón en el II Congreso autonómico de camareros, que se está celebrando en el Espacio Aura de Zaragoza.

"Ahora hemos acabado con las comuniones. Tenemos una bolsa de empleo con los chicos que formamos y a los que damos trabajo en los restaurantes los fines de semana. Todos los chavales que formamos se colocan pero sigue faltando personal", decía.

Sin cuantificar el número de lo que harían falta en Aragón, Orgaz insistía en que "los jóvenes no ven atractivo el sector". Al año, en el IES Miralbueno, explicaba, forman a unos 30 chavales en cocina y sala, "De estos que empiezan el ciclo, los que acaban el segundo año son la mitad y cuando ya se incorporan al trabajo, a los dos años, la mayoría abandona la profesión por condiciones salariales y laborales que les impiden conciliar", destacaba.

"La sociedad ha cambiado. Los chavales no miran tanto el dinero, que por supuesto es importante, sino también vivir no solo para trabajar y saber si pueden descansar los días que les correspondan y estar con su novia o novio y esto hoy no se da", añadía.

Orgaz reconocía que no se puede meter a todas las empresas en el mismo saco ya que "hay muchas que cuidan a sus plantillas", pero otras tantas que aunque "el convenio está ahí y lo firman rara vez lo cumplen". Por eso, pedía, mejorar las condiciones del sector para que pueda generarse una cantera de profesionales en Aragón.

Dignificar el sector

Orgaz reclamaba en este II Congreso dignificar un sector como el de la hostelería, al que le toca ahora renovar convenio, y también contar con una escuela pública de hostelería en Zaragoza en condiciones. "El IES Miralbueno está como hace 50 años. Cuando llueve hay que poner marmitas para las goteras en la cocina y tenemos un problema de olores y de falta de sistemas de extracción. Estamos abandonados", denunciaba, exigiendo al Ejecutivo autonómico que haga algo para remediar esta situación.

"Un ayudante de camarero en Teruel cobra 150 euros menos que un ayudante de camarero en Huesca y 50 euros menos que uno en Zaragoza", criticaba por su parte Francisco Martínez, campeón de maitres de España 2022 y vicepresidente de la Asociación del ramo en Aragón. "Son cosas que no animan a los jóvenes", indicaba.

Profesor de sala del IES San Fernando en Badajoz, reconocía que "falta alumnado ya para matricularse" en este oficio. "No lo ven atractivo" porque "no siempre se cumplen los convenios; no está bien remunerado ni valorado", subrayaba. Y lamentaba también que "los siete años de experiencia que en la época del profesor Celestino Manzano, ya jubilado, le pedían para trabajar, ahora no se cumple, que la gente sin acabar de estudiar ya está trabajando porque faltan camareros".

Asimismo, reivindicaba que las prácticas en los ciclos de servicios (los últimos tres meses del segundo curso son prácticas) se paguen porque "ya están los estudiantes en centros de trabajo y hay que pagarlas", así como la diferencia de responsabilidades. No se puede pagar lo mismo a un camarero que las tenga y al que no, son diferentes categorías y espo hay que pagarlo, indicaba, reconociendo que el sueldo medio en Aragón estaá en unos 1.300 euros brutos con 15 pagas.

El Congreso continúa con varias ponencias sobre porqué faltan profesionales y los problemas del sector formulados por la patronal de la hostelería en Aragón..