Cómo consultar el estado de la ayuda de 200 euros: comprueba si te han dado el cheque

El dinero de los españoles, este año, vale bastante menos que hace doce meses: la subida de los precios de la cesta de la compra y la energía no se compensa ni de lejos con las correcciones salariales. El plazo para solicitar al Gobierno de España la ayuda de 200 euros en formato de pago único para combatir la inflación en los hogares con menos recursos concluyó el pasado 31 de marzo.

Desde esa fecha, la administración cuenta con tres meses para hacerla efectiva, de los cuales ya ha pasado la mitad de tiempo. La pregunta ahora para quienes no la han recibido aún es el modo de saber si ha sido aprobada o no, teniendo la certeza de que sí lo ha sido, el pago llegará antes del 30 de junio. Como otras ayudas de pago único o lineal, son apenas un pequeño alivio, pero obviamente no hay que desdeñarlo.

Cómo consultar el estado de la ayuda de 200 euros

Para empezar a buscar este dato en la web de la Agencia Tributaria, hay que identificarse mediante certificado electrónico, DNIe o Cl@ve PIN. En el formulario correspondiente, que corresponde al modelo ‘Gas - gestión de ayudas sectoriales directas' en el ejercicio 2032, hay que pulsar la palabra "buscar".

Se abren varias opciones: desistir, tipo de ayuda, observaciones, expediente, fecha y hora de presentación, obtención de justificante y descarga fichero presentado. Hay que ir a ‘obtención de justificante’ y hacer clic en ‘ver’ si se quiere tener el justificante y el formulario ya cumplimentado. En la columna ‘observaciones" se puede saber si la solicitud está acordada o hay incidencias de algún tipo que puedan haberla demorado o frenado.

Si la solicitud es denegada, se notificará a la persona solicitante. Si pasan los tres meses sin pago alguno ni notificación de solicitud denegada, podrá entenderse que ha sido desestimada.