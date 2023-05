La sequía podría reducir hasta un 30% la producción de uva en la D. O. Campo de Borja

No hay cultivo que escape a los devastadores efectos que la sequía está dejando en las cosechas y el ánimo de los agricultores aragoneses. Lo evidenciaba este lunes el presidente de la Denominación de Origen Campo de Borja, Eduardo Ibáñez, que ha avanzado que si las lluvias no llegan y persisten las altas temperaturas la producción de esta D. O. situada a los pies del Moncayo se resintirá notablemente. “Estamos en un año muy complicado”, ha asegurado Ibáñez, que ha recordado que el 80% de sus viñedos “son monte” y están situados en tierra de secano, por lo que están soportando “una situación de sequía extrema” que afecta también a otros leñosos de la comarca como los olivos y los almendros.

Por ello y, aunque ha reconocido que las previsiones meteorológicas no invitan al optimismo, Ibañéz ha querido mantener la confianza en que el tiempo cambie y lleguen las ansiadas lluvias. Porque si eso no sucede, ha reconocido, “tendremos una reducción de cosechas de entre el 25% y el 30% respecto al año anterior”, en el que esta denominación vendimió unos 28,5 millones de kilos de uva. La cifra estará muy por debajo de la media de esta D. O. que se sitúa por encima de los 30 millones de kilos. “Si no comienza a llover igual nos quedamos como en el año 2014 en el que apenas se recolectaron 14 millones de kilos de uva, con lo que servir a los mercados será muy difícil”, explicó.

Y es que, como ha recordado el presidente de la denominación zaragozana, este año “no ha caído una gota”, pero además, el pasado ejercicio en esta comarca apenas tuvieron una pluviometría de 180 litros “que para el viñedo es nada”.

La ausencia de agua y el excesivo calor también está haciendo mella en el proceso vegetativo del cultivo y podría incluso obligar a comenzar la vendimia mucho antes de lo habitual. En este momento, ha detallado Ibáñez, el ciclo del viñedo está muy adelantado, va incluso 15 días antes de lo que es normal en estas fechas, aunque el presidente de Campo de Borja ha mantenido la cautela y ha asegurado que “todos los años parece que la vendimia va a tener que comenzar en agosto y luego cambia”. Por eso, ha insistido en que esta denominación tiene una recolección muy tardía y así espera que sea también este año. “Siempre estamos en noviembre recogiendo uvas, que son precisamente los frutos con los que se hacen los vinos singulares de garnachas centenarias que nos caracterizan”, han insistido.

Si el año va a ser complejo en producción, no menos en ventas. Lo ha reconocido el presidente de esta denominación de origen conocida también como el Imperio de la Garnacha, que ha explicado que “queda mucho camino por recorrer” para alcanzar aquellas cifras de comercialización que se contabilizaban en los años anteriores a la pandemia. “El año pasado tuvimos una reducción de entre un 8% y un 10% y estamos en las mismas cifras que en 2022, pero lejos de esos 20 millones de botellas que vendíamos antes de la covid”, ha detallado Ibáñez, que ha matizado, sin embargo, que se esperan ir recuperando dichos niveles con “los proyectos que tenemos por ahí por el mundo”.

Garnachas en el Museo

Ibáñez ha realizado estas declaraciones en el Museo de Zaragoza, que desde hoy y hasta el miércoles se convierte en el escenario de la 19ªedición de la Muestra Garnachas. Un cita en la que participan 12 bodegas de la denominación de origen y en la que los asistentes tienen la oportunidad de conocer los productos más emblemáticos de la denominación, las nuevas añadas de sus garnachas más míticas, los vinos de tendencia... y los nuevos proyectos de esta denominación. Destaca, entre ellos, ‘Garnachas Históricas Project’, una iniciativa pionera que tiene como objetivo “valorizar, preservar, proteger y promocionar” los viejos viñedos que forman parte de su paisaje y dan personalidad a sus vinos y cuyos resultados quieren presentar en 2025, fecha en la que quieren convertir a la denominación en la anfitriona del concurso internacional de garnachas históricas. Para ello, Ibáñez ha reclamado la colaboración del Ejecutivo aragonés para dar un impulso a su nueva sede, en Ainzón.