Aragón se aúpa a los puestos de cabeza en creación de empleo y caída del paro

Las primeras palabras que ha lanzado la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, en la presentación este jueves de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al primer trimestre del año han tenido como protagonista un nombre propio y un partido político. “Hace una semana la señora Mar Vaquero (portavoz del grupo parlamentario del PP) decía que la realidad del empleo era catastrófica y los datos el peor enemigo de Javier Lambán”, ha comenzado la consejera, que como una respuesta ha sentenciado un “pues juzguemos”.

Ahí ha empezado la exposición de cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística que coloca al mercado laboral aragonés en los puestos de cabeza tanto en la creación de empleo como en el descenso del paro, tanto si se compara con el mes anterior como si se hace respecto al mismo periodo de 2022. “No es triunfalismo, pero tengo que reconocer que vengo con alegría, fundad en la objetividad de los datos”, ha afirmado.

Y es que, Aragón ha cerrado el primer trimestre 2023 con 58.000 parados, 7.800 menos que hace un año, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 8,94% de la población activa aragonesa y aúpa a la Comunidad a la segunda posición entre las comunidades con un índice menor, solo superada por el País Vasco.

La cifra no es solo un 1,2% inferior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior sino que además se sitúa por debajo del 9,4% del último trimestre del pasado año, “una circunstancia que no suele ocurrir”, ha matizado Gastón, que ha sacado pecho para recordar que este índice aragonés es nada menos que 4,33 puntos porcentuales inferior a la media nacional en el primer trimestre de 2023 que escala hasta el 13,26%.

Ha aumentado la población activa, aunque lo ha hecho en un “frágil” 0,01% en tasa anual. Pese a ello, ha insistido Gastón, se ha recuperado el terreno positivo tras haber encadenado dos trimestres consecutivos de caídas. Con ello, el numero de activo entre enero y marzo se sitúa en 649.300 personas. Mucho más significativo ha sido el incremento de empleo. Durante el primer trimestre de este año, se han contabilizado 591.200 ocupados, es decir 7.900 más que un año antes, lo que equivale a un incremento del 1,35% en tasa anual.

Aunque la consejera ha reconocido que no es para celebrar, la tasa de paro juvenil también ha dado una cierta alegría. Según la última Encuesta de Población Activa, se ha situado en el 19,80%, un índice todavía muy elevado, pero cada vez más alejado de ese 30,38% que registra la media nacional. “Hay que seguir trabajando para reducir este porcentaje, pero tenemos que tener en cuenta la brecha con el conjunto del país y también que cuando llegamos al Gobierno esta tasa se situaba en el 44,18%”.

Son menos también el número de hogares con todos sus miembros activos en paro. En el primer trimestre la cifra es de 21.800, un 5,58% del total de hogares aragoneses. “No estamos satisfechos con esta cifra, pero no podemos obviar que son 600 menos”, ha señalado la consejera, que ha recordado que el conjunto de España, dicho porcentaje se eleva al 7,60% del total.

Industria y nieve

Dos son los sectores que explican el dinamismo al mercado laboral aragonés durante el primer trimestre del año. Lo demuestran sus cifras. A la cabeza se sitúa el sector industrial, con un incremento del 7,74% interanual, o lo que es lo mismo, que ha sumado 8.400 empleos en un año. Le sigue el sector Servicios, que ha ganado 8.000 empleados, un 2% interanual. En el lado opuesto se sitúa la construcción, con un significativo descenso del 19%, es decir ha perdido 7.900 ocupados, y la Agricultura, que ha destruido 600 empleos (un -1,83%) respecto al mismo trimestre del año anterior.

El impulso de la nieve y el poder de la industria son el claro reflejo del comportamiento del mercado laboral en las tres provincias aragonesas. Huesca, con una tasa de paro del 7,78% se sitúa a la cabeza de las provincias con menos desempleo, no solo de Aragón sino del conjunto del país. Se lo debe a la campaña de nieve que si bien no comenzó bien el año, en “febrero y marzo ha sido muy buena, y no solo por el esquí sino por el impacto en toda la economía de la zona”, ha matizado Gastón. Sin embargo, ha sido el blanco elemento, o mejor dicho la falta del mismo, lo que ha provocado un peor comportamiento del mercado laboral en Teruel, cuya tasa de paro se sitúa en el 11,14%. Y entre una y otra provincia se encuentra Zaragoza, que ha cerrado el primer trimestre de 2023 con una tasa de desempleo del 8,90% del total de su población activa.

“Lejos del triunfalismo, estos datos demuestran que el mercado laboral aragonés es robusto, fuerte y se refuerza con el panorama dinámico que muestra la Comunidad”, ha insistido la consejera.