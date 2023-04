El campo aragonés considera "poco ambiciosa" la rebaja del 25% de IRPF por la sequía

La rebaja de impuestos a los agricultores por la subida de costes y la sequía aprobada por el Gobierno central y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha sido recibida con frialdad entre las organizaciones agrarias aragonesas, que coinciden en que la situación generada por la escasez de lluvias es "extrema" y que, por tanto, estas ayudas se quedan muy cortas.

"Estamos cansados de titulares demagógicos", apuntó José María Alcubierre, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que calificó el paquete explicado por Luis Planas, titular de Agricultura, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como "poco ambicioso" y que resulta ser a todas luces insuficiente para la complicada situación que afrontarán los trabajadores del campo en las próximas semanas y meses.

En la nota de prensa en la que el Ejecutivo explica la orden de módulos con una rebaja mínima del 25% en el IRPF de 2022, se habla de que en Aragón resultarán beneficiados 37.000 agricultores y ganaderos, un número que -precisó Alcubierre- corresponde a los perceptores de las ayudas de la PAC. "Lo que necesitamos es que ayuden a los que más dependencia tienen de la agricultura, a los que viven de ello, y eso no lo estamos viendo", aseguró. Faltan ayudas en Teruel a los productores de almendra afectados por las heladas, también para quienes han visto arrasadas sus cosechas por los incendios o por otras inclemencias meteorológicas, indicó el líder de UAGA.

Duro se mostró también Alcubierre con el ministro Planas tras denunciar que "no tiene interlocución con el sector", y que no está escuchando las propuestas que están presentando organizaciones como COAG, la confederación en la que está integrada la aragonesa UAGA.

Menos beligerantes, dirigentes de Asaja y UPA en Aragón señalaron que en estos momentos toda ayuda es buena, y que las relacionadas con las rebajas fiscales lo son, aunque acaben siendo insuficientes.

"Este primer paso es importante y positivo, toda rebaja fiscal bienvenida sea, aunque van a ser necesarias muchas más medidas en tanto en cuanto sigamos en esta situación en la que no llueve nada", indicó José Manuel Roche, secretario general de UPA en la Comunidad. "Nosotros hemos planteado medidas como esta tanto el Ministerio de Agricultura como a la consejería de Aragón", añadió antes de reconocer que los 1.800 millones de euros en rebajas de impuestos incluidos en este paquete representan "una buena cifra", pero que las pérdidas económicas "ya superan con creces" esos números.

Medida "bien acogida"

"En un año en el que la muchas explotaciones no van a poder cobrar nada, que haya rebajas fiscales es una medida muy bien acogida", afirmó por su parte Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón. No obstante, está convencido de que estos apoyos "se van a quedar cortos" ya que "el grado de preocupación hoy es extremo, aún teníamos la esperanza de que lloviera más a finales de abril, como se anunció, y eso no ha ocurrido".

Extremadura, Andalucía o Cataluña, precisó, están en una situación de emergencia y Aragón va en ese camino después de la ausencia de lluvia de los últimos días. "Estamos hablando de un problema que no es de una región concreta sino de todo el país", incidió Samper, que advirtió de un problema que está afectando ahora a la actividad de agricultores y ganaderos pero que acabará notándolo la sociedad en su conjunto.

Otras medidas posibles

José Manuel Roche indicó, por otro lado, que hay otras medidas que las administraciones pueden adoptar para ayudar a los agricultores y ganaderos en la tesitura actual. "Nosotros en UPA seguimos insistiendo en que se flexibilicen las ayudas a la PAC, que se adelante el pago de las mismas, y también reclamamos a la Comisión Europea que se permita el empleo de fondos de reserva y remanentes para dar ayudas directas a sectores muy afectados, como la ganadería extensiva", apuntó. "También creemos que una manera de inyectar dinero al sector es a través de préstamos subvencionables al 100%, que se puede hacer una planificación hidrológica mejor y que se pueden incrementar las ayudas a los seguros agrarios que dan las comunidades autónomas", concluyó.