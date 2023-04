Un joven ganadero sobre patines en lo más alto de la Liga y la Copa

Hace dos años, Daniel Lacasa levantaba triunfante la Copa del Rey conseguida en las filas del Club Hielo Jaca. Ahora, este jugador, con el resto del equipo, ha conseguido una nueva hazaña. El pasado domingo el equipo oscense se proclamaba campeón de la Copa del Rey al vencer al Barcelona Hockey Gel en un duelo disputado hasta el último segundo. Apenas una semana antes el conjunto jacetano se había convertido también en campeón de Liga, sumando un doblete histórico que no se alcanzaba desde la temporada 2011/2012.

Con la miel del éxito todavía en los labios, Daniel Lacasa disfruta de estos triunfos entre la mayor de sus pasiones: su profesión. Porque este joven de 29 años es, además de excelente deportista, ganadero de vacuno de carne en la pequeña localidad de Barós, un municipio de la comarca de la Jacetania que apenas alcanza el centenar de habitantes.

Señala que no resulta fácil compaginar los entrenamientos y las competiciones a tan alto nivel con la crianza de los animales, pero asegura que él se apaña bien, porque tiene "mucha suerte" de que sus padres todavía estén en activo en la explotación. "Para mí es un lujo y una ventaja porque puede ir tranquilamente al entrenamiento y viajar a los partidos que se juegan fuera porque ellos se ocupan del ganado", detalla.

Pese a ello, reconoce que combinar ambas actividades se hace cada vez más complicado. "También por la edad", dice el joven, que no llega a la treintena. Pero la verdadera causa a la que se refiere es que "la rentabilidad en el sector es cada vez más ajustada por lo que hay que ir a volúmenes más grandes y el trabajo se multiplica cuando la explotación crece", explica Daniel, que junto con su familia cuenta con una explotación de ciclo cerrado con 200 madres reproductoras más el cebo de recría. La familia Lacasa tiene además una explotación agrícola en la que cultiva cereal y forraje que destinan en un 80% a la alimentación de sus animales de extensivo que pastorean en alta montaña.

"Es más esfuerzo, pero si consigues títulos y recompensas como este año es más fácil y hace que todo ese trabajo haya valido la pena", reitera este ganadero que además desempeña activamente la defensa del sector desde su cargo como responsable comarcal en la organización agraria UAGA.

El joven ganadero tiene una explotación de vacuno de carne en la pequeña localidad de Besós. D. L.

Para Daniel Lacasa es más difícil jugar la liga del vacuno que la del hockey, "porque el pan depende de ello" y no se puede fallar, hay que estar "muy a tope". Y reconoce que "en muchas ocasiones es menos agradecida que la del hockey". Sobre sus patines –la primera vez que se los calzó apenas tenía cuatro años– y aunque se entrega al máximo nivel, el hockey le permite desestresarse, desconectarse de una actividad que, como a cualquier ganadero, le absorbe las 24 horas del día, los 365 días del año. "El momento en el que entro al vestuario, me ato los patines, salto a la pista y me deslizo sobre el hielo, es tan bonito que cambias el chip y desactivas tu mente. Es muy importante que el deporte te ayude tanto a desconectar de lo que es el trabajo diario", explica el ganadero.

Es en esa liga ganadera en la que se enfrenta a los adversarios más duros, reconoce Daniel. Entre ellos, "el peor es posiblemente la PAC", señala Daniel, porque mantiene los derechos históricos y las ayudas asociadas a las hectáreas de tierra y no a la cabeza de ganado que tanto están complicando la supervivencia de los productores, en general, y de los jóvenes, en particular.

Dura de batir es también para Daniel Lacasa la incertidumbre que provocan los disparados costes de las materias primas, porque "aunque también el precio de la carne ha subido no lo ha hecho en la misma proporción, con lo que la rentabilidad sigue siendo baja". Además, hay un difícil partido que jugar en el sector agrario, y ese es el que impone el cambio climático. "A veces parece que da miedo hablar de ello, pero algo está pasando porque en la época en la que estamos ya tenemos una sequía importante, tanto que ahora tendríamos que tener todo el ganado alimentándose en los prados y no lo podemos sacar porque aún no hay nada de pasto", detalla. Así que, como insiste este campeón de Liga y Copa, cada día que pasar sin llover es un día que la cabaña tiene que comer en la explotación.

"Es un gasto más con el que no contabas a estas fechas y estamos con la soga al cuello", advierte, para dejar claro en la siguiente frase que los ganaderos son "fuertes, muy duros, igual que en el hockey", que el sector "siempre está luchando", por lo que está convencido de que, como en otras ocasiones, "y aunque nos cueste mucho dar patinadas muy fuertes y muy largas", con dedicación y empeño, la ganadería extensiva saldrá adelante.