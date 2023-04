Abre la feria 'Expotalent' con participación de 82 empresas en el campus Río Ebro

Con más empresas que nunca, 82, y algunas que se han quedado fuera por falta de espacio, se celebra durante el día de hoy, en el edificio Betancourt de Zaragoza del campus Río Ebro, la feria Expotalent, que organiza la Universidad de Zaragoza para que los universitarios conozcan todo el elenco de compañías en las que pueden trabajar y así les resulte más fácil encontrar una primera oportunidad

Ya en décimo novena edición, ha sido inaugurada hoy por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. "Ferias como estas son muy necesarias", ha destacado, para "transferir talento desde la Universidad hacia las empresas y trabajar en esa triple hélice para estructurar esa formación permanente que se demanda".

"El 88% de los estudiantes que forma la Universidad de Zaragoza se quedan a trabajar en Aragón", ha destacado el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, que ha insistido en la necesidad de seguir tendiendo puentes entre la Universidad y las empresas.

El director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, José Antonio Yagüe, ha reconocido que en "Aragón somos afortunados de contar con tantas empresas" y ha recordado que esta feria, aunque con otro nombre, se lleva haciendo desde la década de los 90 del siglo pasado. "Ahora es mucho más profesional", ha dicho, y "se trabaja para que sea cada vez mejor ya que tenemos una responsabilidad importante de formar profesionales y no podemos hacerlo solos". Y ha defendido el "trabajo en común con las empresas y que se acerquen al campus es fundamental".

Ha intervenido también en la inauguración de Expotalent la directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo, Elena Guinda, quien ha destacado sentirse en "su hábitat natural" en referencia a los convenios que tienen con la Universidad y que hacen posible programas como Universa de prácticas para los estudiantes y el Observatorio del Empleo Universitario. Ha hablado además de la "fidelización del talento y la necesidad de la formación continua" en el año europeo de las competencias y formando parte del prograna Eures que facilita poder encontrar empleo en Europa.

Yolanda Sánchez, directora general de Unviersidades del Gobierno de Aragón, ha puesto en valor el dato de que "nueve de cada diez estudiantes cuando acaban su formación siguen especializándose y que la Losu (Ley orgánica del sistema universitario) eso se va a potenciar más".

"Esta es una feria útil como se demuestra cada año", ha destacado Aurelio López de Hita, del Consejo Social de la Universidad, ya que casa oferta y demanda laboral y ha mostrado su deseo de que siga creciendo los próximos años.

"No hay más empresas porque no caben", ha recalcado Mayoral. "Estamos en la obligación de transferir talento joven a Aragón", ha concluido en una inauguración en la que han estado presentes el vicerrector José Ángel Castellón, el coronel de Defensa en Aragón, Conrado Cebollero, el director general de Economía, Luis Lanaspa; y José Luis Algás, director provincial del Inaem.

Estudiantes y empresas en la XIX edición de la feria Expotalent en el campus Río Ebro de Zaragoza. Guillermo Mestre

"No me imaginaba que hubiera tantas empresas"

El estudiante de Química e Ingeniería, Jaime Ros, asegura que esta feria es "de gran ayuda para mí porque me gustaría trabajar y te da a conocer muchos sectores y empresas". Ha sido un descubrimiento confiesa, encontrar tantos stands. "No me imaginaba que hubiera tantas empresas en Aragón. De hecho, pensaba volver a Navarra, soy de allí, cuando acabase los estudios, al año que viene, pero me lo estoy replanteando".

"Hemos venido para buscar prácticas de cara al verano o para hacer el TFG (Trabajo de Fin de Carrera) en alguna empresa para ir ganando en experiencia laboral con prácticas", explica Mónica Sancho, que también estudia Química e Ingeniería y que confiesa "es la primera vez que acude a Expotalent" tal vez porque ahora está en cuarto, está más cerca de terminar, y quiere ir acercándose al mundo de la empresa.

"El grupo Samca está creciendo en varias áreas y ofrecemos contrato laboral a los estudiantes", explica Raúl Ortega, del departamento de RR. HH. de esta empresa y responsable de Selección Corporativa. Cuentan además, señala, con el Plan Impulsa de contratación de talento universitario y en Expotalent algunas de las personas que han participado de dicho plan otros años, cuentan su experiencia a los universitarios en un taller y distintas actividades eque organizan. "Necesitamos una gran variedad de perfiles", asegura. "A eso hemos venido a identificar talento" para las áreas transversales de la compañía. Son además patroncinadores de Expotalent, indica.

"Los estudiantes tienen mucho interés. Es la primera vez qeu venimos porque necesitamos ingenieros, especialistas en electrónica, etc", indica Ana Paola Fernández, de RR. HH., de Arcerlor Mittal Thailored Blank, proveedor de automoción de Pedrola, que es la primera vez que monta un stand en Expotalent. "Acuden muchos estudiantes interesándose por hacer prácticas y estamos muy contentos", confiesa, porque hay bastantes estudiantes.

Javier Gasión, que cursa Administración y Dirección de Empresas (ADE), en ingles, manifiesta que ha venido este año a Expotalent porque está en cuarto y ve cada vez más cerca su futuro profesional. "Es una iniciativa totalmente necesaria porque no sabes dónde ir ni contactar con las empresas y aquí hay una buena representación". Aunque le gustaría descubrir otros paíse en los que trabajar porque estuvo de Erasmus en Bulgaria y le gustó, querría empezar a hacer pácticas en Zaragoza. "No descarto nada. Hay que probar también a irse fuera. Despues te acomodas y como España no hay otro sitio para vivir. Así que hay que aprovechar las empresas buenas que existen en Aragón, un buen caldo de cultivo en lo que se refiere a logística".