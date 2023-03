II Salón de Empleo de Zaragoza: "A ver si el cara a cara me da suerte y encuentro trabajo"

Carpeta en mano, llena de currículums y muchas expectativas laborales, cientos de jóvenes, y de aquellos que ya no lo son tanto, han llenado este martes la sala Multiusos del Auditorio de la capital aragonesa en busca de una oportunidad para incorporarse al mercado de trabajo, mejorar sus situación laboral o encontrar un empleo más acorde con su formación. Todas estas posibilidades son las que ofrecía el Salón del Empleo, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Dinámica, que en esta segunda edición ha cambiado de escenario para responder a la previsible afluencia de personas dado el éxito de 2022 cuando fueron más de 2.000 los ciudadanos que acudieron a la cita.

Esperando su turno en una de las largas filas que se han formado ante las empresas expositoras, Carla Caballero, de 42 años, buscaba en el salón “una estabilidad laboral”. Está desempleada desde hace tres meses y reconoce que “no se si es por la edad, pero lo cierto es que me está costando mucho conseguir trabajo”, reconoce. Tiene experiencia en hostelería, en empresas del textil o de la alimentación y ha trabajado “cara al público” en una joyería, una experiencia que espera que le abra puertas en este salón en el que participan 64 empresas de diferentes sectores, entre las que se incorporado, como novedad, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, El Corte Inglés o la Federación del Metal de Zaragoza, además de otras con un marcado carácter tecnológico, como Ciem Zaragoza o Nettrim Technology entre otras.

Y aunque reconoce que en los más de 20 años que lleva en España desde que dejo su Bolivia natal no ha tenido mucha suerte laboral, Caballero asegura que no pierde la ilusión y la fe de que en esta ocasión la fortuna le sea más propicia. “He venido muy animada a ver si el cara a cara me da suerte y encuentro trabajo", señala.

Más jóvenes son Silvia Gómez y Rebeca Lapuente. Tienen 21 años y acaban de terminar sus estudios en Administración y Finanzas. Y aunque es hacia allí hacia donde quieren encaminar su trayectoria profesional esperan turno, como muchos jóvenes, ante el demandado expositor de Ikea. “Nos han dicho que es una de las empresas que más gente necesita”, señalan, al tiempo que insisten, tras dejar su currículum, que “no necesitan a nadie para administración, solo para logística y ventas”.

Buscan su primer trabajo y esperan que “el contacto directo conla empresa” les de una mayor oportunidad, porque “es muy difícil encontrar trabajo si no tienes experiencia y es complicado tener experiencia si nadie te contrata”.

Quien sí tiene trabajo es Fran Hernández, pero ha decidido acercarse hasta la sala Multiusos de Zaragoza para reorientar su trayectoria laboral. Está empleado en el sector del comercio, pero cuenta con un grado superior de arquitectura efímera y diseño de interiores y es en ese campo dónde le gustaría emplearse. “Busco un puesto de trabajo que tenga que ver con el modelaje 3D y el manejo de software de arquitectura”, explica.

La posibilidad de contacto con la empresa es lo que ha llevado a Massiel Morales, de 33 años, a acudir a la segunda edición del Salón del Empleo. Espera pacientemente en la fila –solo hay mujeres– de una de las empresas dedicada a la ayuda de domicilio y cuidado de mayores. Es en esa actividad donde tiene experiencia porque desde que llegara a España hace tres años ha trabajado esencialmente como empleada del hogar. Tiene una licenciatura contable en Administración, pero la curso en su Nicaragua natal y no le han convalidado la formación. “Aquí es como si solo hubiera cursado bachillerato, por lo que no puedo trabajar en mi especialidad”, afirma, para señalar que “pero tengo muchas ganas de trabajar”. Asegura que le “llama mucho la atención” la posibilidad de mantener contacto con los posibles empleadores, “De hecho no he traído el currículum, porque quería informarme, hablar, y luego si ambos estamos interesado ya lo enviaré”, matiza.

"Hay mucha gente y mucho interés"

Muy satisfechos se muestran también las empresas expositoras, “sorprendidas” del “enorme interés” que ha despertado este Salón de Empleo, donde se estrenaba el Ministerio de Defensa. “Mucha gente nos ha pedido información”, señala el Cabo Mayor López Marzo, que explica que en esta feria no se hace reclutamiento, sino que se informa “de las posibilidades laborales que ofrecen las Fuerzas Armadas, donde no solo hay tropa sino también odontólogos, ingenieros, médicos o abogados".

"Los perfiles están muy polarizados. Hasta nuestro expositor han llegado tanto jóvenes que se interesan por las diferentes escalas como personas más mayores que quieren saber si a su edad todavía pueden incorporarse al Ejército", explica el Cabo Mayor, que asegura que son precisamente los sanitarios, médicos y enfermeras, las profesiones con mayor necesidad en las Fuerzas Armadas.

"Venimos a esta feria a descubrir grandes talentos para que forme parte de un equipo dinámico con muchas ganas de crecer", señala Miguel González desde detrás del expositor de Grupo Sesé, que durante toda la mañana ha estado recogiendo currículums de "lo más variado", tanto de aquellos que tienen formación específica como de aquellos que no cuentan con cualificación. "A veces necesitamos a alguien que hable ucraniano, por ejemplo, o que tenga conocimientos en logística. Para nosotros todo el mundo es válido", asegura, mientras recuerda que no solo es empleo lo que ofrece Sesé en este salón, sino también información sobre la formación que imparte a través de su fundación.