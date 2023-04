Un abogado destapa en las redes el problema causado por los ministerios de Montero y Díaz

Los ministerios de Trabajo e Igualdad han modificado dos veces el mismo día, a través de dos leyes distintas, un mismo artículo de una norma laboral. La modificación se ha publicado en el mismo día y con diferencias que han provocado dudas entre los juristas en la práctica.

El artículo 16.1.c) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, (LISOS) fue modificado por dos normas que se publicaron simultáneamente: la Ley de Empleo y la Ley Trans. Un abogado ha colgado este viernes los textos de las citadas disposiciones para reflejar que colisionan y plantear qué ocurre ahora ante la falta de coordinación entre ambas carteras, como ha adelantado el diario 'La Voz de Galicia'.

El error legislativo se podría interpretar como un reflejo del distanciamiento que viven las titulares de las citadas carteras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del recién creado Sumar, Yolanda Díaz, y la ministra de Podemos, Irene Montero. Las negociaciones entre ambas formaciones han protagonizado en parte la escena política en las últimas semanas, en busca de una candidatura electoral conjunta o separada. Además, el fallo se suma a la polémica tras la ley del 'Solo sí es sí' del Igualdad que ha sido finalmente modificada por el PSOE.

Robert Gutiérrez, abogado de Tarrasa ha colgado en Twitter una foto que recoge por un lado la Ley 3/2023, que incluye como infracción administrativa establecer condiciones que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos, entre otros, de salud y la Ley 4/2023 que elimina dicha mención a la salud. Se trata de las conocidas como Ley de Empleo de Trabajo y la Ley Trans de Igualdad, uno de los proyecto estrella.

No es un asunto baladí:



❌ La Ley 3/2023 establece como infracción administrativa establecer condiciones que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos, entre otros, de salud;



✅ La Ley 4/2023 elimina dicha mención a la salud. https://t.co/u6CWzePmVC — robert gutiérrez (@robert_gual) April 14, 2023

El abogado destaca que el matiz "no es baladí" y en la práctica no se puede saber cuál de las dos modificaciones se debe aplicar. Cuando se consulta cuál de los artículos se encuentra en vigor "el BOE no sabe qué redactado se encuentra en vigor", ha explicado el abogado en su cuenta de la citada red social. "Se muestran ambas redacciones”, ha señalado y mostrado en su mensaje.