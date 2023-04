Andrea Fernández (PSOE), sobre la modificación de la ley del sí es sí: "Nuestra proposición es la mejor opción para reajustarla"

El Foro de Debate organizado por la Agrupación Local del PSOE en Calatayud ha recibido este jueves la visita de la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, Andrea Fernández, que ha pronunciado una intervención sobre 'Igualdad y democracia'. Al acto han acudido militantes y simpatizantes, así como los integrantes de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Calatayud, como la candidata Sandra Marín, y también el actual secretario general, Víctor Ruiz.

En el marco de su participación en el foro, Fernández ha reconocido que la propuesta registrada por su partido sobre la ley del sí es sí, o ley de Libertad Sexual, busca "solucionar los efectos indeseados de una buena ley". "Es pionera y muy buena", insistía. Al mismo tiempo, reconocía, respecto a la rebaja de penas y excarcelaciones de violadores y agresores, que se han dado "efectos indeseados" en lo que se refiere a la modificación del código penal.

"El PSOE ha asumido la responsabilidad y ha tomado la iniciativa para solucionar esos errores", defendía. A su vez consideraba que el planteamiento de los socialistas "es la mejor opción para reajustar esas penas y eliminar la indeterminación" y dejaba de lado las enmiendas de Podemos confiando en que esa proposición de ley salga adelante "tal cual".

Respecto a si será necesaria una negociación con el PP, Fernández puntualizaba que "no hay una negociación específica" e incidía en que "hablamos con todos los grupos". Asumía que la reforma llega después de "un tiempo prudencial" por la complejidad de los cambios incluidos. En cuanto a la ley de Paridad, Fernández asumía que tendrá que seguir la tramitación habitual y que confían en que se acabe aprobando antes de las próximas elecciones generales.

Durante su participación en el foro, ha hablado de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de feminismo y de otros asuntos. En cuanto a Marín, ha dicho que, al igual que su participación en este espacio buscaba "hacer política pegada a la calle" y escuchar a los ciudadanos, la "futura alcaldesa" trabaja en el mismo sentido.

Dentro de la jornada se ha entregado el primer premio del PSOE Calatayud a la igualdad, que ha recibido la actual concejal Julia Olivas. "Lo recibo con mucha emoción, estoy totalmente conmovida. Ha sido una sorpresa y no me lo esperaba", asumía y argumentaba que no se consideraba la persona que debería recibirlo "porque ha habido muchas personas antes que yo, muchas compañeras y compañeros". "Todo lo que represento yo se lo debo a quienes me han precedido", argumentaba.

Olivas, que incidía en que el feminismo ha buscado alcanzar esa igualdad efectiva, reconocía que todavía quedan cosas por hacer. En este sentido alertaba del discurso de algunos partidos y la necesidad de concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de unas relaciones positivas entre sí y evitando el machismo.