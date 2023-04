Jiménez sigue como única edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calatayud

La concejal del Ayuntamiento de Calatayud Belén Jiménez seguirá siendo, por el momento, la representante del Grupo Municipal de Ciudadanos. Así lo ha resuelto el secretario de la institución después de que hace más de dos semanas los hasta entonces compañeros de filas de la edil, José Hueso y Jorge Lázaro, registrasen un escrito dirigido al pleno de la corporación notificando el paso de ella a la condición de no adscrita. La semana pasada, Hueso y Lázaro comunicaron al pleno que ellos pasaban a tener esa condición y su partido que no estaban ya en sus filas. De esto último, el secretario ha pedido a Cs más información para confirmar su situación exacta y evita disolver el grupo.

En el mismo documento, transmitido este jueves en una junta de portavoces, se ha comunicado que las comisiones informativas pasarán de ocho integrantes a diez, correspondiendo tres puestos al PP, dos al PSOE, uno a Vox, otro al PAR, otro a Cs y uno para cada edil no adscrito, teniendo estos últimos voz y voto. De los cambios se tendrá que dar cuenta en un pleno extraordinario que se prevé para la semana que viene. Jiménez valoraba que "se ha hecho justicia" con su situación, aunque ve "falta de coherencia" en que sus excompañeros mantengan sus cargos.

Tanto ella como Hueso y Lázaro siguen integrando parte del equipo de gobierno en coalición con los populares que dio la investidura en 2019 a José Manuel Aranda. Cuestionado el primer edil por el futuro de esta unión, ha asegurado que "todo se mantiene igual". "Mi propuesta es que todo se mantenga igual –en referencia a delegaciones y tenencias de alcaldía, porque hemos cumplido escrupulosamente lo firmado", argumentaba.

Por su parte, Jiménez asumía que respetará la decisión de Aranda y Hueso y Lázaro indicaban que conservan sus cargos. Los dos recuerdan que la decisión de desligarse del partido fue suya y que la materializaron dejando de pagar las cuotas desde verano de 2020. "El partido no nos comunicó la baja y ellos sabrán por qué", incidían. En este sentido, recuerdan que "hasta nos reconocieron recientemente capacidad legal como representantes del grupo para traspasar fondos con los que financiar la campaña".

"La realidad es que el partido no ha dejado de confiar nunca en nosotros", sostenía Lázaro. Entre los presentes en la sesión, el representante del PSOE, Víctor Ruiz, explicaba que no comparten la totalidad del informe. "No compartimos todo el informe y en el próximo pleno vamos a ser muy duros, porque el alcalde se está apoyando en dos tránsfugas", defendía el socialista.