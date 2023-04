Aragón encabeza la subida salarial en marzo, pero no se recupera lo perdido

Este año la escalada de los precios se ha ido frenando, aunque dejándolos todavía en niveles muy altos, sobre todo los de la alimentación. En las negociaciones de los convenios colectivos que regulan las subidas salariales en las empresas no se pierde de vista el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de cada mes para que sirva de referencia. El incremento siguió reduciéndose en marzo hasta rondar el 3%.

En el caso de la última estadística de convenios, que plasma el incremento de los sueldos, el alza fue del 4,34% en Aragón en marzo, la mayor de España, por encima del 3,06% de media nacional, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Aragón, la comunidad donde más suben los sueldos en marzo

Desde los sindicatos interpretan con cautela el aumento. Se trata de un alza con matices, ya que se refiere solo a los convenios firmados e incrementos aplicados hasta marzo, es decir, 72 pactos, que afectan a 91.125 trabajadores de 14.745 empresas. Es un "dato menor", en cuanto al número de convenios, apunta José de las Morenas, secretario de Política Industrial de UGT Aragón. Este confía en que la tendencia sea a elevar los sueldos en esta línea y por encima, pero cree que todavía no se ha alcanzado en la mayoría de empresas.

"Hay que ver el análisis por convenios afectados porque puede haber alguno que haya dado un incremento importante y haya dada lugar a desvirtuar estos datos", advierte. Un mayor aumento que puede deberse simplemente a tener que aplicar el del salario mínimo de comienzos de año que pasó de 1.000 a 1.080 euros al mes. Así, cree que se acerca más a la realidad el alza en torno al 2,5% de comunidades como la valenciana o Castilla-La Mancha.

El sindicato mantiene con CC. OO. Aragón el lema de 'Salario o conflicto' de las movilizaciones del último año con las que han ido presionando en las mesas de la negociación para recuperar poder adquisitivo. La cifra de marzo cree que "en parte es un efecto estadístico de llegada más tarde porque en diciembre éramos los últimos, en enero o febrero saltamos a los primeros", interpreta Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de Comisiones, viendo el dato de marzo de los convenios. Asegura que hay mucho camino por recorrer para recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Así, el incremento se sitúa "muy por debajo de la inflación", recalca, ya que se parte de datos peores el año pasado "porque no llegábamos al 2%".

En España se han firmado y registrado 171 convenios colectivos hasta marzo. En el propio análisis del Ministerio este considera que el número de convenios firmados todavía no proporciona "información relevante" acerca del ritmo de la negociación colectiva por lo que considera que "habrá que esperar a su evolución durante los próximos meses para valorar el comportamiento de este indicador", en referencia a la 'Estadística de convenios colectivos' que recoge estos datos cada mes.

En la patronal Cepyme Aragón, su presidenta, María Jesús Lorente, calcula que hasta junio no se sabrá hasta dónde han llegado los incrementos en los convenios. Coincide con los sindicatos y la valoración del Ministerio en que con los datos de marzo es pronto para saber si esta es la tendencia de este año. Sin embargo, alerta de que en las negociaciones salariales los representantes de los trabajadores no se pueden “pasar de frenada” pidiendo incrementos, porque alguna se puede encontrar en la tesitura de tener que decir "yo cierro, me muero".

Lorente insiste en que se tenga en cuenta la situación de cada compañía y su tamaño. "Meter en el mismo saco a una gran empresa que haya tenido unos beneficios importantes y una microempresa es lo que a nosotros desde Cepyme nos da miedo", reconoce. Según los cálculos de la patronal, entre las compañías de menor tamaño los incrementos que se han suscrito rondan el 3,5% anual. Las grandes son las que habrían llegado al 4%.

"Para una empresa que tiene dos o tres trabajadores, y recuerdo que el 95% del tejido empresarial en Aragón tiene menos de 9 trabajadores, subir ese porcentaje que no puedo subir significa en muchas ocasiones que la empresa tiene que activar la cláusula de inaplicabilidad de la subida salarial", alerta. Recalca que “no es lo mismo una empresa grande que una pequeña”.

La portavoz de las pymes aragoneses recuerda que todavía hay “mucha incertidumbre” sobre la situación económica. Para los sindicatos hay empresas que están en disposición de afrontar subidas cercanas a la inflación.

Por otro lado, tanto unos como otros también consideran que la cercanía de las elecciones puede afectar a las negociaciones de convenio, ralentizándolas. Lorente confía en que se llegará a acuerdos.

Las reivindicación de subidas salariales marcarán la jornada del Primero de Mayo, como ha anunciado ya el sindicato USO, que celebrará en Zaragoza su marcha a nivel estatal con el lema 'Salarios para vivir'.

Con todo, Castillo considera que los incrementos que se consiguen continúan "muy por debajo de la inflación" y se mantiene la "pérdida de poder adquisitivo del año pasado y este". Así, pone como ejemplo que si a la subida media en los convenios hasta marzo del 4% se le suma la del 2% del año pasado, aunque todavía falta por conocer el dato exacto, el resultado es un 6% de alza en los salarios en dos años. De esta forma, la media resulta de un 3% anual, que no conseguiría batir la inflación que el año pasado cerró en diciembre cerca del 6%.

Entre los convenios que se encuentran actualmente en negociación en grandes empresas se encuentra el de la mayor compañía en Aragón, Opel Stellantis. La dirección de la factoría de automóviles zaragozana, la empresa con más peso en Aragón, ha puesto sobre la mesa incrementos en torno al 4%.

Auxiliares de la automoción como Adient negocian también sus acuerdos laborales, además de otras grandes compañías como BSH Electrodomésticos y Pikolin.

