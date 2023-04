Agricultores aragoneses afectados por la plaga de conejos "híbridos" unen fuerzas en una plataforma

Se llama Plataforma Aragonesa Independiente en Defensa de la Agricultura Sostenible (Paidas). Se fraguaba desde hace meses entre los agricultores de los municipios que llevan años soportando graves pérdidas en sus cultivos por los destrozos causados por la sobrepoblación de conejos. Sus primeros pasos los ha dado esta semana en La Almunia y aunque acaba de nacer ya está integrada "por colectivos de 60 pueblos". Lo explica Manuel Latorre, presidente de Paidas y fruticultor de La Almunia (Zaragoza), que señala que la plataforma está despertando "mucha expectación" y, en su opinión, "va a ser una organización de mucha envergadura".

Desligada de la siglas de las organizaciones agrarias aragonesas, esta iniciativa responde al hartazgo de los agricultores de la Comunidad, que están viendo cómo «pasan los años y los problemas con los conejos lejos de solucionarse van a más», señala Latorre. De hecho, recuerda el presidente de la plataforma, si en 2016 eran 90 los municipios que aparecían en el listado de localidades con sobrepoblación de conejos, ahora el número se ha elevado hasta los 120 municipios.

Árboles dañados por la plaga de conejos "hídridos" Paidas

Con esta plataforma, los afectados quieren llegar hasta la Administración y sentarse en una reunión con el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón para buscar respuestas y soluciones. "Nos dicen que este conejo que tantos daños causa es autóctono y por lo tanto su único sistema de control es el cinegético", explica Latorre. Pero los agricultores están convencidos de que el animal al que se enfrenta es un "híbrido" -como advertía recientemente la organización agraria UAGA-, resultante de la mezcla entre el conejo doméstico y el de monte. "No hay estudios pero nosotros lo tenemos claro, porque en los cotos se han hecho repoblaciones con animales de otras zonas donde había sobrepoblación pero también procedentes de granjas. Y queremos que se estudie", insiste Latorre. Porque aunque no tienen evidencias científicas los miembros de esta plataforma están más que convencidos de que es así, dada la voracidad o el tamaño de los animales. "Incluso ahora son trepadores y ya no se conforman con la parte inferior del tronco de los árboles sino que suben por las ramas hasta las zonas donde las cortezas son más tiernas", detalla el máximo representante de la recién creada plataforma.

Los responsables de Paidas quieren también tener contactos con los ecologistas "para que entiendan la problemática que nos está causando esta plaga", señala Latorre, que insiste en que lo que quieren es volver a tener un "ecosistema como el de antes". Porque, según detalla, donde están estos conejos tan voraces "han desaparecido las liebres y las perdices".

Aunque se trata de una plataforma independiente, Latorre insiste en que quieren trabajar de la mano con las organizaciones agrarias y todos aquellos "que luchan contra este problema". Y aprovechando el momento electoral, la plataforma tiene previsto asimismo reunirse con los representantes de los partidos políticos para detallarles la situación que están soportando, las cuantiosas pérdidas que se registran en los cultivos de cereal y leñosos y la necesidad de articular medidas que den respuesta a estos daños.