Consejos para inversores en época de turbulencias: "Siempre se cometen los mismos errores"

Hace una semana los mercados se subieron a una montaña rusa de subidas y bajadas tras conocerse que un banco estadounidense iba a ser intervenido. La mala situación del Silicon Valley Bank (SVB) agitó el fantasma de una nueva crisis financiera, como en 2008, pero los expertos aseguraron que era un caso aislado, sin efecto contagio.

Luego llegó la quiebra de otro banco norteamericano, First Republic, rescatado por once bancos estadounidenses y la crisis de una entidad europea, Credit Suisse, comprada en una operación exprés por UBS entre acusaciones de mala gestión. Pese a ello, la tesis inicial de los expertos se mantiene y, de momento, no consideran que se pueda hablar de contagio. Con todo, el temor entre los inversores se mantiene.

"Con la información que tenemos el riesgo de una crisis generalizada es baja", afirma Antoni Cunyat, profesor colaborador de Economía y Empresa de la UOC. No obstante, es consciente de que "riesgo cero, no hay", y, desde luego, asegura que "no podría poner la mano en el fuego de que no vaya a haber una crisis financiera".

Sin embargo, considera "positivo" que los bancos centrales hayan reaccionado tan rápido. El pasado domingo por la noche emitieron un comunicado conjunto para asegurar que la liquidez en el sector financiero está asegurada. "Están muy atentos, muy coordinados para evitar una crisis financiera de gran calibre", recuerda.

Crédito más caro

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de lanzar un mensaje de tranquilidad, manteniendo la subida de tipos de interés el pasado jueves, mientras aumentaban la barra de liquidez a los bancos puede tener otro "efecto colateral" para los ahorradores. Pedir un crédito será más caro y seguirán sin subir los intereses que se pagan por los depósitos. "Dada la exposición de los bancos puede ser que restrinjan el crédito para asumir menos riesgos" y "si el BCE mantiene o aumenta la liquidez al sistema bancario tienen menos incentivos para ofrecer más remuneración por depósitos", reconoce el profesor.

"Los responsables políticos afrontan la difícil tarea de equilibrar la lucha contra la inflación con la ralentización económica y los crecientes riesgos financieros. El efecto inevitable del endurecimiento monetario es un crédito más caro para familias y empresas", han coincidido desde Crédito y Caución, en su último análisis de la crisis. Prevé un ciclo de crédito "más restrictivo".

Pese estos mensajes, lo que no se puede evitar es el miedo de los inversores. "El capital es muy miedoso, pero el riesgo es pequeño, con la información que tenemos", apunta el profesor Cunyat.

El caso de la caída de Credit Suisse habría sido provocado por una "mala gestión", de la que se viene hablando desde 2011, recuerda Álvaro Lana, director de Abante Asesores en Aragón. Así, coincide con que se trata de crisis distintas y una situación "diferente" a la que llevó a la última crisis financiera. La firma de asesoramiento financiero reconoce que en momentos de turbulencias en los mercados aumentan las llamadas de clientes con dudas sobre qué hacer con sus inversiones. "Solemos llamar antes de que llamen", afirma.

Consejos y errores frecuentes

Mantener la calma en momentos de vaivenes en la bolsa como el actual resulta complicado. Lana reconoce que "siempre se cometen los mismos errores". Entre los consejos que apunta para afrontar las caídas en bolsa señala los siguientes:

1. Diversificar. Para evitar que la caída de un solo sector lastre las inversiones, los expertos aconsejan antes de dar el paso de invertir, diseñar una cartera diversificada. Esto dará más oportunidades para compensar momentos en los que se vea afectada una región o un sector, como ha ocurrido ahora con el bancario.

2. Pensar antes de salir corriendo ante las caídas. "Lo primero que piensas es vender, cuando realmente el daño ya está hecho. Todo lo malo que pase ya está en los precios", recuerda Lana. De ahí que no se considere un buen consejo salir del mercado sin pensar.

3. Hacer un análisis fundamental de las compañías. Antes de dar el paso de vender acciones en medio de una jornada de descensos, estudiar la compañía. "Una cosa es el precio y otra lo que vale", apunta el asesor financiero, para plantear la necesidad de estudiar el valor fundamental de la cotizada.

4. Aprovechar oportunidades. Con las acciones a la baja puede ser un momento para cazar gangas. "Nosotros ahora estamos pensando más en comprar que en vender", reconoce. Pese a ello, recalca que no hay que pensar "solo en comprar porque bajen", sino analizar si la compañía tiene un crecimiento sólido, entre otros factores. "Nunca hay precios buenos con buenas noticias", recalca.

5. Mejor para los conservadores. El asesor destaca que los inversores conservadores se encuentran en mejor situación que en la crisis financiera de 2008 porque "tiene opciones". Después de una década de tipos de interés bajos, la subida ha supuesto mejoras en la retribución de productos como la renta fija, aunque sea la que ha puesto contra las cuerdas a entidades como el SVB.

Lana concluye que la situación actual "pasará" y que "el BCE va a hacer todo lo posible porque no haya problemas y esto hace ser optimistas en el corto plazo". Pone como ejemplo que "en una semana han vendido Credit Suisse". La prudencia le hace reconocer que "somos conscientes de que puede pasar cualquier cosa".

"De momento hay que esperar", añade Cunyat.

