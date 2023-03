OCU lanza una compra colectiva de energía para afrontar la subida de precios

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado su VII compra colectiva de energía para que los ciudadanos puedan hacer frente a la espectacular subida de los precios y ahorrar en sus facturas de gas y electricidad.

Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, ha explicado a EFE esta nueva compra colectiva a la que los consumidores podrán sumarse desde este miércoles y hasta el 27 de abril a través de www.quieropagarmenosluz.org. Tras la subasta entre las empresas comercializadoras, recibirán una oferta individualizada con el ahorro obtenido.

En OCU llevan desde 2013 trabajando en este tipo de compras colectivas, pero en este momento, con el actual panorama energético dominado por la incertidumbre y la volatilidad de precios ¿no es una situación complicada para organizar con garantías de éxito una nueva edición?

Somos conscientes de la complejidad del mercado. De la situación de excepcionalidad, pero también creemos que puede ser una buena oportunidad para que las empresas se comprometan a proporcionar a los consumidores una tarifa justa, ajustada a sus necesidades y que les permita ahorrar en este periodo tan complicado para la economía.

La situación del mercado energético ha entrado en un periodo de cierta estabilización que puede permitir encontrar una oferta adecuada y que suponga un ahorro para los consumidores cuando muchos de ellos están pagando tarifas muy elevadas.

La contratación de la tarifa sería para doce meses, como la anterior ¿no?

No es seguro, pero hasta ahora siempre ha sido así. Se trata de una tarifa anual. No obstante, las tarifas ganadoras de las compras colectivas de OCU tiene condiciones ventajosas y están revisadas por los especialistas de OCU. Una de las cuestiones que se negocia es que no hay clausula de permanencia.

¿Cuánto dinero consiguieron ahorrar en sus facturas los participantes de la última compra colectiva?

En la anterior edición el ahorro medio fue de 448 euros. Se trata de una cantidad muy elevada en comparación con el coste anual que hoy tiene la factura eléctrica para una familia media en España.

¿Qué tiene que tener la oferta ganadora?

En la actualidad, lo más relevante es el precio y una buena combinación entre el término fijo y el término variable, que se adapte a las necesidades de consumo del consumidor. Es la cuestión fundamental. Si, además, se le unen unas buenas condiciones en el contrato o una tarifa que pueda combinar gas y electricidad para que el consumidor tenga todos los suministros en la misma factura.

¿Cuál es la mejor oferta en estos momentos del mercado?

Normalmente las mejores tarifas son las que están más ocultas por parte de las compañías que no tienen demasiado interés en difundirlas. Ahora mismo, en nuestro comparador destacan 4 tarifas como las más baratas. La ofrecida por la cadena Bon Preu, las tarifas conecta y one de Endesa y la tarifa por uso de Naturgy.

Con la mejor tarifa de electricidad al cabo del año ¿cuánto se podría pagar de media y cuál es la diferencia que podría haber entre la mejor y la menos beneficiosa?

Las variaciones de precios son muy elevadas. Actualmente, la mejor tarifa del mercado tiene un coste anual de 729,25 euros y la más cara 1.394,66 euros. Se trata de una diferencia muy importante. Por ello, desde OCU recomendamos usar nuestro comparador para poder acceder a las tarifas más baratas.

Y en el caso del gas, la tarifa para un hogar con calefacción y que consuma unos 9000 kWh al año ¿entre qué precios oscilaría?

En el caso del gas, y debido al brutal incremento sufrido por el precio de la materia prima y la repercusión inmediata a los consumidores, las diferencias son muy notables. El coste anual para ese hogar medio es de 723 euros. La mejor de las tarifas del mercado libre tiene un coste anual de 1.516 euros y la más cara un coste de 3.013 euros.