CC. OO. critica que son los salarios de los trabajadores los que pagan la inflación

Los precios de los alimentos han vuelto a tirar de la inflación. En febrero, el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció un 5,9% en la comparación con el mismo mes del año anterior, una décima más que en enero y una menos que el resultado en España, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los incrementos en alimentación se situaron en el 16%.

Todo ello unido a que la inflación subyacente (aquella que excluye de su cálculo alimentos no elaborados y productos energéticos) continúa en tasas que no se conocían al mantenerse en el 7,5 % anual en Aragón una décima menos que en España.

"Reparto" de los costes de la inflación

Entre las reacciones a esta situación, el sindicato CC. OO. ha reclamado un "reparto de los costes de la inflación". El sindicato ha asegurado que "si no se mejoran los salarios y controlan los beneficios empresariales, la desaceleración económica estará a la vuelta de la esquina". En este sentido, el sindicato ha criticado en un comunicado "que sean los salarios de los trabajadores los que pagan la inflación, mientras algunas empresas se enriquecen en esta época que ya supera un año de inflación".

"La ciudadanía teme la factura de la luz, ir a hacer la compra o repostar en la gasolinera" (CC. OO. Aragón)

A pesar de que ha asegurado que comienza a haber una "tímida tendencia a la baja" de los precios de los productos, ha asegurado que "la ciudadanía teme la factura de la luz, ir a hacer la compra o repostar en la gasolinera". Ha considerado una "buena noticia" es la bajada del coste de la vivienda que gracias al abaratamiento de la electricidad, se sitúa en un -7,2%, si se compara el dato con el mes de enero del año pasado. La variación mensual es del -4,4%, misma cifra que la progresión del precio en lo que va del año.

El sindicato ha destacado que el combustible sigue encareciéndose tras la finalización de la ayuda que proporcionaba el Gobierno y se encarece mensualmente en un 4%, lo que sitúa su valor interanual en un 5,4%.

CC. OO. ha celebrado el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1080 euros, pero sigue reclamando cláusulas de garantía salarial en el marco de la negociación colectiva para incrementar salarios, "mejorar la calidad de vida de las personas (sobre todo de los hogares más vulnerables que soportan la mayor presión) y contribuir a potenciar la demanda interna alejándonos de una posible recesión económica".

Uno de los principales objetivos del sindicato en 2023 es "reducir la diferencia entre precios y salarios, aumentar el poder adquisitivo de los salarios". La organización va a "trabajar por incrementar los salarios para que soporten la inflación, y si no, iremos al conflicto”, ha asegurado Pablo Castillo, secretario de acción sindical de CC. OO. Aragón.

"Masticando" la escalada de la guerra de Ucrania

Desde la Unión de Consumidores de Aragón, Ucaragón, se ha destacado que los precios suben interanualmente, "pero mensualmente no" ya que se estaría aún "masticando la increíble subida de precios del pasado año, debida al comienzo de la guerra en Ucrania". La organización destaca que han subido mucho los alimentos, un 15%, "debido tanto a las consecuencias de la guerra como al hecho de que 2022 ha sido uno de los peores años para las cosechas españolas" según el análisis del economista colaborador de la asociación, Manuel Moreno Rojas.



"Ya no existe este problema de subida de precios: la inflación se está manteniendo estable, al menos durante medio año".



"Lo que si han subido mucho desde el año pasado son los alimentos: más de un 15%" (Ucaragón)

En el balance sobre la inflación en febrero, el economista considera que aunque la inflación interanual en España se sitúa en el 5,9%, "en realidad, desde el pasado mes de junio de 2022 el incremento de precios en España prácticamente no ha existido, puesto que la inflación intermensual ha sido prácticamente cero". Así, entiende que no existe un incremento de precios como el que se experimentó hace un año con el estallido de la guerra en Ucrania. "Si el IPC de manera interanual es del 5,9% es porque los precios subieron mucho en febrero y marzo de 2022", ha asegurado. Por ello, considera que las medidas de control de la inflación actuales resultan "irreales", porque "ya no existe este problema de subida de precios: la inflación se está manteniendo estable, al menos durante medio año".

Una situación diferente se da en la cesta de la compra. "Lo que si han subido mucho desde el año pasado, son los alimentos: más de un 15%", ha reconocido el economista. El experto ha achacado la escalada de los productos "principalmente por la guerra en Ucrania" ya que "el corte en la producción de grano ucraniano ha hecho que suban los precios de un montón de productos como el maíz, el trigo, el aceite de girasol, e indirectamente otros también, por ejemplo, la carne". Pero también ha apuntado que hay que tener en cuenta que 2022 "ha sido un año excepcionalmente seco, fruto, entre otras cosas, del cambio climático, por lo que las cosechas en nuestro país han sido particularmente escasas".