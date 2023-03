Parados en febrero en Zaragoza: "Puedes encontrar trabajo, pero con contratos cortos"

Isabel García es una de las personas que se quedaron en paro el mes pasado. "Llevaba trabajando desde noviembre y se me ha acabado el contrato a mediados de febrero", explica esta joven de 32 años, trabajadora del sector logístico, este jueves en la puerta de la oficina que comparten el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la calle doctor Cerrada del centro de Zaragoza. El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo descendió en 1.267 personas en Aragón, un 2,13%, la mayor bajada porcentual en España, según los últimos datos. En la comunidad hay 58.290 personas inscritas en busca de trabajo en febrero.

El mes pasado el paro bajó más entre los hombres que entre las mujeres, aumentó ligeramente entre los menores de 25 años y disminuyó entre los mayores. En el total de personas desempleadas, 35.833 son mujeres y 22.457 hombres.

En el caso de Isabel, su contrato estaba relacionada con la campaña por el repunte de pedidos desde Navidades. Lleva trabajando desde los 18 años y se muestra confiada en encontrar otro empleo pronto. Acude a solicitar la prestación por desempleo. "Para picos de producción te llaman", afirma. En momentos como este busca trabajo por todas las vías posibles, "aquí, en ETT, en todos los portales de empleo...".

La joven asegura que ahora "hay ofertas de empleo, puedes encontrar trabajo, pero con contratos de poca duración. Indefinidos hay muy pocos". La última reforma laboral reforzó la contratación estable, pero confiesa que en su caso "no me ha llegado". Y ello, pese a que casi el 40% de los contratos celebrados en febrero fueron indefinidos, cinco puntos por debajo de la media nacional.

Más contratos indefinidos para hombres

Desde UGT Aragón se ha destacado en la valoración del paro del mes pasado que se viene dando una mayor contratación estable en hombres que en mujeres. "Hay, sin embargo, como venimos destacando en los últimos meses, un comportamiento desigual entre hombres y mujeres; mientras los primeros han alcanzado prácticamente el 70% de contratación de calidad, con un aumento de 8,25 puntos, las segundas quedan en el 44%, con un aumento de 4.71 puntos", ha indicado el sindicato.

Isabel estudió un grado de Administración de empresas, pero su primer trabajo fue en logística y le gustó. "En comercio y hostelería trabajas de lunes a domingo, yo prefiero trabajar de lunes a viernes y descansar el fin de semana", reconoce.

Parados de larga duración y mayores, con menos esperanzas

Desde el sindicato CC. OO. Aragón han alabado los efectos de la reforma laboral en la estabilidad del empleo pero alertan de que "persisten problemas que hay que tratar, como el paro de larga duración, que supone el 62% de las personas desempleadas".

Entre los que no tienen tantas esperanzas de encontrar empleo se encuentran los más mayores. Concepción tiene 65 años y una vida laboral muy breve, que no le permite acceder a una pensión. Acude a la oficina a preguntar por prestaciones a las que podía acceder porque trabaja, pero solo unas horas a la semana. Con su edad es consciente de que resulta complicado conseguir otro trabajo. "No he cotizado suficiente y ahora solo tengo un contrato de cinco horas a la semana", explica. Sus ingresos apenas superan los 200 euros.

"No tengo ni para ir al dentista", confiesa. La asistenta social le facilita el acceso a cheques comida para los gastos más básicos. "No tengo derecho a nada", lamenta al salir. A lo largo de su vida ha pasado por baches económicos muy importantes tras los que llevaba resistiendo estos últimos. "Resiliencia, toda la del mundo y más", asegura, dispuesta a informarse sobre cómo poder cotizar aunque fuera de autónoma unos años más.

De los puestos de atención del SEPE sale también Nicole, una empleada del hogar que pese a llevar trabajando desde los 16 años, no le llega la cotización para una pensión contributiva. Como suele ser frecuente en un sector con mucho peso de la economía sumergida, tiene largos periodos de trabajo 'en negro'. Con la pandemia se quedó sin el empleo estable que tenía. Llevaba un año cobrando el paro, pero se le ha acabado al cumplir los 65 años. "Ayer fue mi cumpleaños y me han cortado el paro", se queja.

Desde 2012 había trabajado con contrato, aunque reconoce que cuando se regularizó la situación del colectivo y el Estado obligó a que cotizaran las empleadas de hogar "me bajaron el sueldo", recuerda. Ha estado cobrando unos 600 euros al mes por cuatro horas de trabajo, en las que limpiaba la casa, cocinaba y cuidaba a un menor. Solo le queda ahora acercarse a la cercana oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para ver a qué prestaciones podía acceder.

Las empresas agrupadas en la patronal CEOE Aragón se han mostrado "moderadamente optimistas" en su valoración de los datos de paro de febrero. Mientras los sindicatos insisten en pactar subidas salariales, las compañías alertan de los posibles efectos de "segunda ronda en la inflación" y de la incierta evolución económica. Desde Ceypme Aragón han añadido la necesidad de una "reindustrialización de la economía", para no depender "de la estacionalidad, de si nieva o no, o de si hay rebajas o no".

