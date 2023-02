Cuando tu escaparate se hace visible en el ordenador

Ni de lejos imaginaban los propietarios de Mariscal&Sarroca cuando decidieron poner en marcha su negocio que serían conocidos como la empresa que más chorizo vende a través de Amazon, un embutido que, además de llegar a los hogares españoles, envían al mercado alemán, que lo prefiere, eso sí, en herradura.

El éxito de esta firma zaragozana tiene mucho que ver con la digitalización y su decidida apuesta por los ‘marketplaces’. Pero, comencemos por el principio. Antonio Mariscal y Yolanda Sarroca decidían, en 2013, fundar una empresa para comercializar productos agroalimentarios 'premium' con la mirada puesta esencialmente en la exportación. Iniciaron la conquista del mercado exterior por el Reino Unido. "Nosotros habíamos vivido durante varios años en Londres y sabíamos bien lo era la necesidad de buscar y no encontrar productos españoles cuando te apetece. Y nos pareció que la mejor manera era comenzar por ese país", explica Yolanda Sarroca.

Pronto descubrieron que para una microempresa, con recursos humanos y económicos limitados, resulta muy costoso convertir ese sueño en realidad, al menos si lo que se pretende es hacerlo por el «método tradicional». Participaron en una importante feria 'gourmet' en Londres y exportaron a Dubai, pero se dieron cuenta de que el desembolso económico resultaba demasiado elevado. Y también de que todo iba cambiado a gran velocidad de la mano de las tecnologías. "Fuimos conscientes de que o nos uníamos a la digitalización, al comercio por internet, o no haríamos nada". Así que, ni cortos ni perezosos, comenzaron a trabajar con empresas especializadas "para plantear toda nuestra estrategia digital y multicanal".

En el año 2016, cambió el rumbo y la apertura de esta microempresa. Antonio Mariscal y Yolanda Sarroca asisten ese año a un foro organizado por Aragón Exterior y conocen la tienda Food & Wine from Spain de Amazon. "Nos encantó. Nos pareció una propuesta adaptada a nuestros recursos y necesidades. Si no habíamos entrado antes en la plataforma era porque el coste era muy superior", detalla Sarroca, quien asegura que decidieron lanzarse y "meterse hasta el cuello" en dicho proyecto. "No hicimos como todo el mundo, que primero empieza en el mercado español, luego pasa a Francia y luego a Italia... Nosotros, todo a la vez", matiza para ilustrar su argumento. De hecho, se convirtió en la primera pyme de todas las empresas de este proyecto que logró vender en los cinco ‘marketplaces’ europeos (España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia).

Fue un 4 abril de 2017 –recuerda Sarroca como si lo tuviera grabado a fuego– cuando vendieron su primer foie a Italia. Desde entonces, como explicaba la impulsora de la firma aragonesa en una jornada sobre digitalización organizada por Arex, lo que Mariscal & Sarroca ha hecho es "estar pendiente de todo lo que se mueve en Amazon, vender con su logística, contar con su publicidad y seguir todas las recomendaciones que la compañía va haciendo".

El resultado se evidencia con cifras. Sus ventas ‘online’ en 2019 ya eran del 17%. Y entonces llegó la pandemia y un confinamiento que disparó el comercio electrónico, un canal en la comercialización de sus productos, que se disparó hasta el 35%.

En 2021, ya con menos exigencias sanitarias, las compras a golpe de ‘clic’ se relajaron. "Ahora estamos en un 22%, lo que significa que una cuarta parte de nuestro negocio está en Amazon y suponen un 25% de nuestra facturación», explica la socia directora de Mariscal & Sarroca –también presente en la tienda ‘online’ de Carrefour y en la de Comparte el Secreto–, quien reconoce que en esta trayectoria también ha habido desaciertos, como el que supuso su apuesta por Aliexpres.

No todas sus ventas comienzan en el ordenador. Mariscal & Sarroca tiene, además, una tienda en Altafulla (Tarragona) y una tercera línea de negocio para la distribución en España de productos 'gourmet' nacionales y de importación.

Comercio electrónico Comercio electrónico. A través de Amazon, Mariscal & Sarroca ofrece 40 referencias de productos agroalimentarios en España, 36 en Francia, 24 en Inglaterra, 16 en Alemania y 18 en Italia. Como distribuidores disponen de más de 1.000 referencias. Y en su tienda gourmet tienen casi 2.000. *