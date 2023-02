Acuerdo para firmar este miércoles, por fin, el convenio provincial de limpieza

Un artículo, el 33, es el que estaba atascando la firma del convenio provincial de la limpieza en Zaragoza. Una de las patronales del sector, Aspel, insistía en modificarlo para que recogiese la ampliación de 6 a 12 meses de los contratos que las empresas puedan hacer por circunstancias de la producción cuando la reforma laboral los limita a medio año.

Tras varias reuniones, la última ayer por la tarde, que se celebró de forma telemática, la patronal aceptó eliminar dicho artículo, como propusieron los sindicatos, y recoger en una disposición adicional que es el convenio estatal el que debe abordar las fórmulas de contratación, no el de carácter provincial como el de Zaragoza.

Según informaron los sindicatos, al final los empresarios del sector aceptaron su planteamiento y ambas partes podrán firmar finalmente el convenio provincial de limpieza de Zaragoza mañana. Las mismas fuentes insistieron en que ninguno de los puntos pactados a finales de noviembre de 2022, cuando se desconvocó la huelga, se modifica y que todo queda como se acordó excepto este artículo que se elimina.

Así, una vez lo firmen mañana y cuando ya salga publicado en el Boletín Oficial, los trabajadores (en su mayoría son mujeres) de la limpieza podrán cobrar los atrasos.

De no haber llegado a un acuerdo ayer, los sindicatos estaban dispuestos a defender el acuerdo alcanzado hace dos meses en el SAMA y que recoge la paga a la firma de convenio no consolidable de de 500 euros proporcionales al tiempo de trabajo y jornada, así como un incremento del 2% de las tablas salariales de 2022 sin carácter retroactivo, así como el 2% para 2023; el 3% para 2024 y el 3,5% para el año 2025. Se acordó también entonces aumentar el plus del transporte.