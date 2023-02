Josep Santacreu "El cambio climático va a afectar de manera radical a la salud"

Ayer hizo 25 años que DKV adquirió la aragonesa Previasa, los mismo que lleva usted al mando de la compañía como consejero delegado. ¿Cuál es el balance?

De lo que era Previasa en enero del 1998 a lo que somos ahora hay un mundo, somos muchísimo más grandes, pero también nos hemos adaptado y hemos intentado ir por delante, lo que ha permitido que aquella compañía mediana de Zaragoza sea ahora una compañía muy grande con casi dos millones de clientes, y con una solvencia y una valoración muy positiva de los grupos de interés.

¿Qué ha significado Zaragoza en este camino?

Era el origen y desde un primer momento tomamos la decisión clara de que Zaragoza siguiera siendo la cabeza de la compañía y es aquí donde está la sede corporativa y donde hay más empleados del grupo en España. Obviamente la compañía ha crecido en zonas en las que Previasa tenía una presencia muy pequeña y desigual, pero siempre hemos mantenido que la sede fuera Zaragoza. Eso al principio no era fácil porque sin el AVE la ciudad tenía una dificultad añadida. He tenido que explicar mucho por qué estamos aquí, ya que España va hacia esa errónea dinámica de llevar las grandes corporaciones a Madrid y como mucho a Barcelona, que a mí me parece una debilidad como país y una pérdida brutal de riqueza del territorio. Siempre he defendido el modelo alemán o el americano en el que no hay una ciudad que lo concentra todo. Estamos aquí porque estamos muy a gusto y una empresa tiene que estar donde está el talento comprometido.

¿Cómo les afectó la pandemia?

Nos afectó mucho. La suerte es que llevábamos varios años trabajando intensamente la digitalización, con lo que en apenas unos pocos días se pudo trabajar virtualmente y ofrecer el servicio rápido y de calidad. Fue muy intenso, pero suelo decir que el gran resultado de la compañía en 2021 y 2022 se debe en gran parte al esfuerzo y el acierto que tuvimos durante ese terrible año 2020.

¿La covid ha despertado una mayor preocupación por la salud?

Es una tendencia que venía de lejos, pero la covid fue un aldabonazo e igual que ha servido para acelerar la digitalización también para que la gente ponga en contexto que la salud es lo más importante. Y lo hemos notado, porque en general todo el sector del seguro de salud ha tenido desde la pandemia un mayor crecimiento que otros ramos de seguros.

¿Cómo ha cerrado DKV en 2022?

Todavía no podemos informar oficialmente, pero ha sido un buen año de facturación. Hemos vuelto a crecer más que el mercado, sobre todo, en seguros de salud individual que es el ramo más interesante y el más rentable.

¿Aragón es un buen mercado?

Nos gustaría que se nos mimara un poco más ya que somos una empresa que genera muchos empleos e impuestos a la ciudad y a la Comunidad. Desearíamos tener mayor peso y en eso estamos, pero estamos bien representados y satisfechos con la actividad que hacemos aquí.

¿Con qué retos encara DKV este año de aniversario?

Generar valor para todos y de manera sostenible a largo plazo ha sido siempre nuestro reto en el que hemos soñado el futuro para anticiparlo al presente, tanto en innovación como en cambios de proceso, en modernización. El reto es como continuar así apostando por otros 25 años más de desarrollo en todos los ámbitos, teniendo en cuenta, eso sí, que estamos en un entorno de cambio de acelerado.

¿Ese futuro incluye alguna adquisición?

Nos gustaría. El grupo tiene voluntad de apostar por España, pero hay pocas oportunidades, aunque las que haya las intentaremos aprovechar desde Zaragoza.

Ahora se habla mucho de sostenibilidad pero en DKV hace años que es su seña de identidad.

Sí, en 2004 empezamos a medir nuestra huella de carbono para saber dónde estábamos y tomar medidas para reducir nuestro impacto ambiental. Desde 2007 somos neutros en emisiones y desde entonces hemos ido avanzando en nuestro proyecto. Ahora tenemos un plan 2020-2030 muy ambicioso no solo para ser neutros sino positivos y compensar las emisiones que DKV y Previasa hizo desde la fundación en 1932. Pero además, aunque desde Heráclito se sabe la importancia que tiene el entorno en la salud, de lo que no se tenía evidencia es que el calentamiento global fuera tan relevante para la salud humana. Por eso, junto con Ecodes, decidimos crear el Observatorio de Salud y Medio Ambiente con el que ya hemos realizado 17 informes para hacer entender a la sociedad que más allá de que vamos a pasar más calor o va a haber más incendios y sequías hemos de pensar que el cambio climático va a afectar de manera radical a la salud de las próximas generaciones.

Su libro Plántate es una llamada a la acción y al compromiso de la sociedad para salvar el planeta. ¿Qué tenemos que hacer?

Estamos muy cerca del precipicio y tenemos poco margen para reaccionar, por eso yo lanzo tres mensajes fundamentales. Hay que parar las emisiones que proceden del uso de combustibles fósiles y utilizar los incentivos que todos los Gobiernos dan este uso (6,9 billones de dólares) para favorecer el desarrollo de las renovables. Hay que preservar los ecosistemas actuales y hay que replantar, volver a poner naturaleza en el planeta.

¿Cómo se traslada esas filosofía a sus productos?

El tema de la sostenibilidad ha penetrado en toda la empresa. Somos los primeros en el mundo en ofrece un ecofuneral y podría poner otros muchos ejemplos, como el uso de la telemedicina (menos desplazamientos) o que en el operativo interno nadie viaja en avión en España, vamos en tren o en coches eléctricos.

¿Los clientes lo valoran?

Creemos que algún día será así, pero de momento no lo es. Lo hacemos por convicción, pero entre los consumidores en general falta valorar más a las empresas que de verdad son empresas comprometidas y si hay que pagar un poco más estar dispuestos a hacerlo.

En marzo dejará de ser consejero delegado de DKV por jubilación. ¿En qué va emplear a partir de entonces su tiempo?

Ampliaré mi dedicación a los proyectos sociales y mediambientales y participaré en empresas alrededor de los temas que me interesan más, como medioambientales, gente mayor/envejecimiento y salud.