Lambán: "Aragón tendrá tarde o temprano una fábrica de baterías"

"Yo vengo diciendo hace muchos meses que tarde o temprano Aragón tendrá una fábrica de baterías para coches eléctricos". Así de rotundo se ha mostrado este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, al ser preguntado sobre la posibilidad de que el grupo indio Tata instale en el entorno e Zuera una factoría de esas características, tal y como publicó el pasado fin de semana la agencia de noticias británica Reuters. Lambán no ha revelado si Tata ha mostrado interés o no por desembarcar en Aragón con un proyecto de este tipo y que en casos como éste u otros de carácter empresarial será el inversor el que tenga que anunciarlo y la DGA le acompañará.

"El Gobierno de Aragón, desde antes de que surgiera el episodio de Volkswagen, ya venía trabajando en la captación de este tipo de inversiones", ha reseñado Lambán al recordar la decisión del grupo automovilístico alemán de decantarse por Sagunto (Valencia) y no por Zuera para ubicar la megafactoría de baterías que tenía previsto instalar en España, anunciada el año pasado. El presidente ha apuntado que él y la consejera de Economía, Marta Gastón, viajaron a China para entablar contactos relacionados con posibles inversiones de compañías de ese país en este terreno.

"No obstante", ha recalcado a continuación, "yo no comentaré nada que pueda salir en los medios, no diré si Tata está interesada o desinteresada, yo no anunciaré nunca una inversión de nadie". Lambán ha asegurado en todo caso que él y su equipo están trabajando "desde hace meses en varias posibilidades".

Según el despacho publicado por Reuters, la división automovilística de Tata, propietaria de las marcas Land Rover y Jaguar, se ha planteado levantar una fábrica de baterías para los modelos eléctricos de sus vehículos en Europa y para ello sopesa la posibilidad de materializarla en el Reino Unido o en España. En caso de ser en nuestro país, la candidatura sería la aragonesa