El Grupo Saica cumple 80 años "con su misión y valores en plena vigencia"

El grupo empresarial Saica, creado en Zaragoza el 4 de febrero de 1943, cumple 80 años "con su misión y valores en plena vigencia", han señalado en una nota de prensa.

La constitución, el 4 de febrero de 1943, de la Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa dio pie a lo que hoy es, 80 años después, el Grupo Saica. Una multinacional que conserva su carácter familiar y a cuyo frente se sitúa la tercera generación, que mantiene su sede corporativa en el mismo lugar en el que nació, Zaragoza, y que hoy cuenta con más de 10.000 empleados y presencia en 11 países del mundo, a través de sus cuatro divisiones de negocio.

Proporcionar soluciones de papel sostenibles para cartón ondulado y embalaje, y desarrollar al mismo tiempo la circularidad en la gestión de residuos, suponen la razón de ser de una empresa que también ha asumido como propios los valores 'We Care, We Value y We Challenge' y que se halla inmersa en la consecución de los objetivos marcados por su plan estratégico 'Saica 2025'.

A lo largo de estos ocho decenios, han tenido lugar hitos decisivos para la buena marcha de lo que empezó siendo una modesta fábrica de papel. En 1975, se produjo la primera diversificación del negocio, con la creación de lo que hoy son Saica Natur y Saica Pack.

En 1987 y de manera pionera en España, se adoptó la cogeneración como modelo para producir energía. En 1998, tuvo lugar la apertura a los mercados internacionales, en 2000 comenzaron a fabricarse los primeros papeles ligeros, sello de la compañía. En 2011 se inauguró la Planta de Valorización Energética en El Burgo de Ebro (Zaragoza) y en 2012 el grupo estrenó su primera planta de papel en el Reino Unido.

Más recientemente, en 2015 echaron a andar Saica Flex, la cuarta división del grupo, y la Planta de Reciclaje de Polietileno de Baja Densidad, también en El Burgo de Ebro. Tres años después, Saica reforzó su liderazgo en la producción de papel en Europa, con la compra de la francesa Emin Leydier y, a la vez, lanzó la gama Saica Paper Infinite, papel blanco 100% reciclado.

En 2019 comenzó su proceso de descarbonización, con la inauguración en Venizel (Francia) de su primera caldera de biomasa. En 2020 se impulsó la presencia de Saica, con una planta de Saica Pack, en EE.UU. y en 2022 se cerró la irrupción del grupo en Polonia con su primera planta de Natur, undécimo país en el que Saica se halla presente.

En el horizonte más cercano, este mismo año, se vislumbran las inauguraciones de la segunda planta de biomasa, que se levantará en Champblain (Francia), así como las del centro de I+D+i para todo el grupo y del Almacén Automático de Bobinas, ambos en El Burgo de Ebro.

En el medio y largo plazo, la compañía prevé seguir profundizando en su proceso de descarbonización y de apuesta por la economía circular, sin renunciar a una mayor expansión internacional, siempre con criterios de sostenibilidad ESG (Environment, Social and Governance).

El presidente del Grupo Saica, Ramón Alejandro, ha mostrado su satisfacción por la efemérides que se celebra este 4 de febrero: "Saica llega mejor y más fuerte que nunca a este momento y lo hace con el mismo espíritu con el que sus fundadores concibieron esa, entonces, pequeña fábrica de papel".

"A ellos, a los cinco presidentes que me han precedido, Manuel Balet Salesa, Jaime Balet Salesa, José Manuel Balet Aragües, Joaquín Balet Herrero, Eduardo Aragües Lafarga, a los empleados y directivos, y en general a todos nuestros grupos de interés les debemos lo que hoy es Saica".

"Mantenernos como una empresa familiar nos ha permitido, además, protagonizar un crecimiento sostenido y desarrollar estrategias de largo plazo que, estamos seguros, seguirán deparándonos momentos para la celebración", ha concluido.