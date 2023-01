El Colegio de Economistas prevé que Aragón crezca en 2023 en el entorno del 1%

2022 fue un año desde el punto de vista económico que fue "de más a menos", dando lugar a una ralentización que no ha sido tan brusca como se pensaba. Así lo recoge el último informe de coyuntura del Colegio de Economistas de Aragón, que por tanto no prevé una crisis dura y prolongada. "Las malas expectativas se han desinflado y no vamos hacia una recesión", ha señalado este viernes José María García, miembro de la comisión de Empresa, que cree que el Producto Interior Bruto (PIB) aragonés se incrementará en un el entorno del 1% en 2023, previsión menos optimista que la anunciada por el Gobierno autonómico (2,1%) pero mucho mejor que ese 0,1% estimado por Ibercaja.

García ha indicado que la revisión de los datos de Contabilidad Nacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho que algunas de las previsiones sobre la evolución del PIB tengan que ser también revisadas. Por ello según su punto de vista el crecimiento de la economía aragonesa será cercano al 1% ("una décima más o menos no es importante", ha dicho), siempre que no haya un nuevo 'cisne negro'. Es decir, un hecho inesperado como fueron la pandemia o los efectos negativos de la guerra en Ucrania.

El informe de coyuntura del Colegio de Economistas recoge también que el empleo desacelera su ritmo de crecimiento en términos interanuales, incluso con descensos de la población ocupada y la población activa en Aragón en el tercer trimestre de 2022. Los recientes datos de paro registrado y afiliación, precisa, indican una moderación del ritmo de mejoría.

José María García ha apuntado que hasta ahora el mercado laboral ha tenido un comportamiento bastante positivo y que la reforma laboral no ha cambiado demasiado las cosas en realidad, salvo que las mediciones se hacen ahora de manera distinta. Ha reconocido que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se utilizan más que antes, lo que aporta más flexibilidad, y ha reconocido que el principal problema en el ámbito del trabajo está en que muchas empresas no encuentran a los trabajadores con la cualificación que necesitan para incorporarse a a sus proyectos. "Muchas empresas quieren contratar a gente y no pueden", ha dicho antes de señalar que "hace falta que acertemos mejor en la formación de las personas para dotarles de las habilidades que más se necesitan".

El boletín del Colegio de Economistas recogen también que las exportaciones aragonesas muestran un comportamiento positivo, aunque por debajo de las españolas,. con incrementos interanuales desde abril de 2022 vinculados al mayor impulso de la producción industrial. En ese sentido García, que ha comparecido con el presidente del Colegio, Javier Nieto, ha destacado que "cada vez hay más sectores que salen fuera" y que la automoción sigue siendo el más destacado y el agroalimentario el que más crece. "Si en España se mantiene la inflación por debajo de la media europea tendremos una ventaja competitiva y ese es un factor importante", ha apuntado Nieto al respecto.