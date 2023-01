La Cámara confirma la ralentización de la economía y prevé un crecimiento en Aragón del 0,8%

La economía aragonesa ha dado muestras de «una gran resistencia» durante 2022, a pesar de la situación de incertidumbre e inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania y por el uso geoestratégico de los mercados. Así lo asegura Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, que atribuye a ese comportamiento el hecho de que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad haya registrado en los últimos meses del año pasado un mejor comportamiento del esperado y haya cerrado, según sus estimaciones, con un crecimiento del 4,5%.

Por ello Sanso, director del informe de coyuntura que elabora ESI (Economic Strategies and Initiatives) para la Cámara de Comercio de Zaragoza, considera que la ralentización de la economía se ha pospuesto a los primeros meses de 2023, por lo que prevé que este año la economía aragonesa acabe creciendo solo un 0,8%, una décima menos que lo que estima para España, un cálculo que supera claramente el 0,1% anunciado por Ibercaja y el 0,6% por CEOE Aragón, pero muy inferior al 2,1% proclamado por el Gobierno de Aragón.

El catedrático, que compareció ayer con el director general de la Cámara, José Miguel Sánchez, para dar cuenta de los detalles del estudio de perspectivas de la economía promovido por el programa Aries Aragón Impulso de Empresas, precisó que el principal ajuste a la baja de esta crisis o ralentización económica «puntual» se producirá en los dos primeros trimestres de este 2023 y que en 2024 volveremos a la normalidad, con una tasa de crecimiento de entre el 2,5% y el 3%.

La desaceleración económica no hará mella en el mercado laboral, de ahí que las previsiones de paro para este año apuntadas por la Cámara no solo no empeorarán respecto al año anterior sino que incluso mejorarán. El informe de ESI recoge que el desempleo en Aragón en 2022 fue del 9,29%, porcentaje que bajará al 8,56% en 2023 e incluso al 7,99% en 2024. En este ámbito, José Miguel Sánchez se mostró crítico con una reforma laboral que ha obligado a hacer fijos a trabajadores en hostelería que trabajan 4 horas al mes, por ejemplo, y que no ha resuelto el problema de la dualidad del mercado de trabajo entre los jóvenes.

El director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza trasladó también otras preocupaciones expresadas por las empresas como la lentitud en la llegada de fondos europeos, con proyectos estratégicos (Perte) que deberán ser tractores y que no terminan de arrancar por falta de agilidad en su tramitación. Sánchez, en todo caso, quiso enviar un mensaje de tranquilidad sobre el escenario económico una vez que parece descartada la posibilidad de que se registre una recesión y que la ralentización de la actividad será «coyuntural y corta», lo que nos permitirá superar 2023 «con tranquilidad» y recuperar en 2024 un crecimiento más estable.