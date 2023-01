Inditex cerrará dos tiendas en Aragón a finales de este mes

El grupo Inditex tiene previsto cerrar dos tiendas en Aragón a finales de este mes. Se trata de Bershka en Huesca (ubicada en el Coso Alto) y Oysho en el centro comercial Grancasa en Zaragoza. La medida afecta a 10 trabajadoras, cinco en cada uno de los dos establecimientos.

Tal y como ha confirmado este martes la responsable de la tienda de Bershka en la capital oscense, la compañía les ha ofrecido varias vacantes en Zaragoza. "En Huesca no nos ha salido ninguna. La que quiera puede irse a Zaragoza y seguir en el grupo. En mi caso no puedo irme; tengo un hijo pequeño y no me sale a cuenta. Estamos todas las trabajadoras en 'schok'", ha dicho.

Fuentes del grupo explicaron hace unos días que el 30 de enero cerrará la tienda de Bershka dentro de su nueva estrategia para potenciar las plataformas 'online' y la apertura de establecimientos más grandes "para atender los nuevos hábitos de compra". Por su parte, la responsable del establecimiento en la capital oscense ha señalado que el cierre se veía venir. "No es porque no vendamos sino porque no quieren invertir en tiendas pequeñas. Esta es antigua y tendrían que reformarla. Lo que hacen es cerrar las pequeñas para que las grandes sean mejores. Y Zaragoza lo tenemos tan cerca que nos absorbe todo", ha dicho.

En cuanto a la tienda de Oysho en Grancasa, según ha podido saber este periódico, Inditex también ha ofrecido a las cinco trabajadoras reubicaciones en Zaragoza y en islas Baleares. Dos de ellas (con contrato de 40 horas) habrían pedido ser indemnizadas al no ser viable para ellas trasladarse a Mallorca o Ibiza a trabajar. Y a las otras tres empleadas (dos de ellas con contrato de 24 horas), que sí han pedido ser reubicadas en otros establecimientos de la compañía en Zaragoza, les han propuesto trabajar en las tiendas de Puerto Venecia y en paseo de las Damas. No obstante, estas esperan que les hagan otra contraoferta, ya que consideran que los nuevos horarios (los días laborables de tarde y los fines de semana, partido) son incompatibles con la conciliación familiar.