Estos son algunos de los negocios emblemáticos que han cerrado en 2022 en Aragón

Dulces Catalina, referente en caramelos y chocolates

"Nunca creí que me vería obligada a bajar la persiana del negocio en el que puse toda mi ilusión, pero tampoco estaba previsto que una pandemia sacudiera nuestras vidas", decía Chayo Cerdán, la última dueña de Dulces Catalina, tras la decisión tomada de clausurar la tienda el pasado noviembre. Este establecimiento -ubicado en la calle de Fuenclara- ha sido una referencia en caramelos y chocolates desde 1940 en Zaragoza y llegó a contar con dos tiendas. Cesáreo Catalina, su fundador, comenzó a elaborar los primeros caramelos y se convirtió en una referencia del sector. Sus caramelos de piñones, las guindas al marrasquino, las sardinas de chocolate, las piedras del río, los chimos o los cuba-libre, entre otros productos, ocupaban su escaparate y en su última etapa pasaron a venderse en internet junto con tartas de chucherías y servicios de 'candy bar'. No obstante, la diversificación del negocio no fue suficiente para su cierre. "Los hábitos de consumo han cambiado mucho y solo con la venta 'online' no podría pagar las facturas. Tampoco podría hacerlo solo con la tienda, así que he decidido cerrar", comentaba, apenada, Cerdán. >> LEER MÁS