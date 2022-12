CEOE prevé que la economía crezca en Aragón un 4% este año, seis décimas por debajo que España

2022 no ha sido un buen año para la economía aragonesa. Así lo ha señalado hoy Félix Longas, vicepresidente de CEOE Aragón, al presentar sus previsiones de cierre de año y expectativas para el que viene. "No hemos conocido un ejercicio en el que haya habido tantas revisiones de cómo iba a cerrar el producto interior burto", ha señalado, reconociendo que se "ha ido de más a menos" sobre todo por la guerra de Ucrania y una inflación "en la que todos nos equivocamos pensando que iba a ser coyuntural" y que empezó a subir ya en el verano de 2021. "Aunque la desacelación que estamos teniendo no e tan abrupta como en verano, la crisis energética" sigue siendo un lastre para un 2022 que la patronal aragonesa prevé cerrará en un 4% de crecimiento, por debajo del 4,6% que crecerá España, ha señalado.

El panorama tampoco mejora para 2023 ya que aunque Aragón puede verse algo beneficiada por el gran peso que tienen las renovables en el mix energético, las previsiones son también más bajas que para el resto de España. Si el crecimiento en el país se estima sea del 0,8% en Aragón, se quedará en el 0,6%, según la ptaronal aragonesa.

En cuanto a la inflación, seguirá siendo el principal quebradero de cabeza y aunque pudiera rebajarse a entre un 4% o 5% "seguirá siendo altísima", ha destacado Longás, y la situación que puede darse es que la subyacente continúe por encima incluso como ya pasó en noviembre que se quedó en un 6,3% frente al 6,8% de la general por ese "efecto de resistencia a la baja".

Longás ha indicado que las empresas, en general, siguen resistiendo y que no están repercutiendo el alto coste energético que se les ha llegado a triplicar que están sufriendo. "Nos estamos resistiendo a repercutir los precios y así seguiremos", ha dicho "siempre y cuando no acumulemos pérdidas y mientras los salarios no se nos disparen", ha añadido. Ha subrayado además que hay ya un 12% de establecimientos del sector hostelería que no van a abrir, unos 650 en Aragón porque no pudieron hacerlo ya con la pandemia.

El vicepresidente de la patronal ha señalado también que "ese mejor comportamiento que mostraba Aragón respecto a España por su mayor peso industrial ahora nos penaliza" y tanto este año como el que viene vamos a acabar creciendo unas décimas por debajo que la media nacional sobre todo porque Aragón está tardando más en recuperar la actividad y los niveles de empelo que el sector servicios tenía antes de la pandemia.

Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, ha apuntado a la fiscalidad, la inseguridad juridica y la inestabilidad política como problemas para las empras junto a una inflación que ha dicho "no es que esté bajando sino desacelerando su crecimiento". Ha apuntado también como uno de sus princiipales problemas la falta de personal la escasa implantación de la Formación Profesional Dual en Aragón de apenas el 1,7%, es decir, 543 personas de un total de 26.000 que eligen la Formación Profesional tradicional.

Juan Ciércoles, de la patronal turolense, ha estimado en unos 4.000 los profesionales que necesitan para cubrir las necesidades de los distintos sectores productivos.

José Fernando Luna ha criticado el mal estado de las carreteras de la provincia de Huesca como uno de los principales problemas para el desarrollo económico junto con la falta de mas presupuesto para las políticas de desarrollo rural y la necesidad de culminar el Pacto del Agua para tener unas reservas en condiciones. Ha defendido también la construcción de la Travesía Central del Pirineo para "valorizar Huesca como frontera española sin turbulencias con Europa"