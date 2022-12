Luis Aparicio, presidente de la Federación del sector textil: "Al sector le hace falta personal que sepa coser y hacer patrones"

Luis Aparicio Benito, presidente de Fitca (Federación de la Industria Textil en Aragón), es director general de la firma aragonesa de ropa de deporte Ditex 2. Representante del sector en el pleno de la Cámara, pertenece a los comités ejecutivos de Cepyme Aragón y Cepyme Zaragoza, donde además es vicepresidente, y está en la junta directiva de la Federación española de empresas de la confección, integrada en Moda España.

¿Cómo está el textil en Aragón? ¿Ha recuperado la facturación de antes de la covid?

Veníamos de una situación nefasta en 2020 y 2021. Las restricciones por la pandemia supusieron pasar de cien a cero en muchos subsectores del textil que dejaron de vender porque la gente estaba confinada en su casa. Este primer semestre de 2022 nuestro sector ha dado cifras de crecimiento interesantes, casi a la cabeza de los demás, pero claro hay que tener en cuenta de donde veníamos y que están pendientes de recuperar dos años desastrosos. La situación no deja de ser difícil para el sector que está viviendo una supercrisis energética, de subida de materias primas, del transporte... Los costes de las empresas se han incrementado de forma brutal y han tratado de adaptar precios y también se han reducido márgenes.





¿Seguirán subiendo los precios de la ropa?

Es muy importante que se contengan los precios en general y que se reconozca el esfuerzo que hace el sector textil para no subirlos más del 15% cuando a las empresas les ha aumentado el coste de las materias primas entre un 30% y un 40% más sus propios gastos. Sus márgenes ya los han retraído tanto que poco más podrán hacer que volver a subir los precios.



¿Cómo se presenta la campaña de Navidad?Con la inflación y un verano que se ha alargado tanto que casi llega al Black Friday ha supuesto que no se haya podido vender a los precios de campaña sino ya con los descuentos de esa semana final de noviembre y las rebajas que llegan en quince días. No obstante, se prevé una campaña buena en el comercio, pero no con las rentabilidades que se necesitan.

¿Se podrá mantener la facturación de más de 200 millones del sector en Aragón?

Creo que sí. Incluso habrá subsectores que estarán teniendo mejores resultados y con facturaciones ya de 2019. El subsector de traje de ceremonia es uno de los que está funcionando muy bien, sin olvidar que lo pasaron especialmente mal a causa de la pandemia, o la ropa de deporte o la moda hombre mujer y niño.



¿Habrá menos cierres de empresas que en la crisis anterior de 2008?

Dependerá de cuánto tiempo tardemos en recuperarnos. Es algo que está por ver, pero pienso que será antes que en la anterior crisis. Ha habido menor número de cierre de empresas porque estaban apoyadas por los ERTE y porque las que ya pasaron la crisis anterior tenían una solvencia. Hay que partir además de que ya había habido una criba enorme en 2008.

¿Tiene el sector músculo para aguantar?

Sí, el textil tiene músculo, ilusión y grandes profesionales. Además entra sangre nueva procedente de las escuelas de diseño de moda, pero al sector le hace falta personal para lo que es producción: gente que sepa coser y hacer patrones. Hace falta incidir en esto. Nuestro sector no solamente vertebra sino que es muy inclusivo. Si lo que necesita Aragón es empleo rural, montar una superfactoría para hacer baterías de coches puede ser muy costoso y complejo, pero igual no lo es tanto montar un taller de confección que puede dar servicio a empresas que ya existen en Aragón.



¿Qué precisa para consolidarse?

Lo primero que se contengan los precios de la energía y de las materias primas. Está habiendo unas subidas de electricidad que ponen en cuestión la viabilidad de determinados negocios. Si solucionan eso tendremos mucho ganado. Rebajar la carga impositiva sobre los carburantes como se ha hecho con la luz también ayudaría. De lo contrario, si no se controla, al final, tendremos más inflación, se contraerá el crecimiento y seremos menos competitivos.

¿Es la fabricación de prendas un sector olvidado o apoyado por la Administración?Con respecto al Gobierno de Aragón no tenemos nada que decir. Se está apoyando al sector con ayudas de la consejería de Industria por valor de 600.000 euros. Si hablamos del Gobierno central es otras cosa. Esperábamos que hubieran conseguido un Perte textil dotado con fondos europeos pero ni se le ha visto ni se le espera. Sí han sacado unas líneas para el textil, pero integradas en el Perte de economía circular, algo que es insuficiente. Si quieren tener instaurada la responsabilidad amplia del productor para el 31 de diciembre de 2024 y que todas las empresas cumplan, es un plazo de tiempo muy corto. Y si no se ayuda a las empresas a que puedan soportar todos los gastos derivados de lo que supone esa sostenibilidad de producto, el riesgo es que dejen de ser sostenibles financieramente y desaparezcan.



¿Y qué me dice de las pymes?Hay que decirles a las mentes pensantes de la UE que hagan una normativa adaptada a las pymes. Lo son todo en el tejido empresarial español. Y sin ellas, no habrá grandes empresas. Es necesario que las ayudas se articulen de una manera que la pymes puedan acceder.

Para no seguir perdiendo competitividad, ¿qué medidas habría que tomar?

Insisto en que si se les pide a las empresas que cumplan con las políticas europeas de sostenibilidad habría que imponerlas a escala global. Si solo se aplican en Europa las empresas incurrirán en más gastos que tendrán que repercutir en precios y si solo los repercuten estas empresas europeas y no las del resto del mundo, es decir si el juego no es el mismo para todos, seremos menos competitivos. Vamos a ver cómo solucionamos que haya políticas medioambientales globales y si no puede ser, que estudien si con huella de carbono o de otra forma se puede controlar que lo que venga de otro continente tenga que pagar un peaje.