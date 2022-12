Jorge Álvaro, nuevo director de la Estación Experimental de Aula Dei: "Quiero abrir un espacio de diálogo con el sector agrario"

Jorge Álvaro es desde hace unas semanas el director la Estación Experimental de Aula Dei. En este organismo del CSIC, que consta de cuatro departamentos diferentes, trabajan algo más de un centenar de investigadores en catorce líneas de investigación. Afronta su nombramiento con el objetivo promover investigaciones que sean cercanas y útiles para las necesidades de los productores. Completan su equipo, como vicedirectores, Celia Cantín y Manuel Matamoros.

¿Qué supone para usted este nombramiento?Primero de todo, una gran responsabilidad. La Estación Experimental de Aula Dei que ha sido y es uno de los principales centros de investigación en agricultura del CSIC en España y que ya tiene reconocimiento no solo autonómico, sino nacional e internacional. También es para mí un orgullo contribuir a la casa donde me formé como doctor y donde he desarrollado la mayor parte de mi trayectoria profesional.