Cambian las cuotas de los autónomos en enero: Hacienda vigilará si se calculan bien

La polémica reforma del sistema de cotización de los autónomos, que tantos rifirrafes provocó en su día entre el colectivo y el Gobierno, entra en vigor el próximo 1 de enero y ha llenado de dudas los despachos de los asesores y gestores administrativos en esta recta final del año. El Real Decreto ley 13/2022 se aprobó a finales de agosto y supone que a partir del año que viene el Régimen Especial para Trabajadores Autónomos (RETA) cambia "de arriba a abajo", advierten los expertos. La Seguridad Social y la Agencia Tributaria cruzarán los datos que declare el colectivo en el Impuesto sobre la Renta que se presente en 2024 para saber si se está aplicando bien.

La modificación ha venido siendo criticada por las organizaciones de autónomos porque aunque pedían una reforma del RETA han coincidido en que "no era el momento". En Aragón, el número de autónomos ha bajado de los 100.000, con 99.786 negocios abiertos (el saldo de altas y bajas), según los datos de noviembre. La incertidumbre económica está golpeando a los pequeños negocios a los que les va a resultar complicado calcular con antelación cuánto van a ganar, una exigencia del nuevo sistema de tributación por ingresos reales. De esta forma, se abandonará el actual, por el que la persona autónoma elige una cantidad por la que quiere cotizar y en función de ella paga una cuota cada mes.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha mantenido que se trata del paso a un sistema "más justo, equitativo y flexible".

Atinar con los "ingresos reales"

"Cambia radicalmente el sistema de cotización de los autónomos, de arriba abajo", reconoce Iván Pineda, secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. "Hasta ahora tú elegías la base, con un mínimo", explica. El abogado y gestor, también autónomo, reconoce que "todos elegían la mínima". En algunos casos, cuando llegaban "los últimos 15 años" de actividad profesional y pensando en la jubilación se subían la base. "Era un cálculo muy sencillo", asegura sobre el sistema aún vigente hasta el día 31. "Todos los meses la Seguridad Social te carga la cuota de autónomos sobre esa base que habías elegido. Se podía cambiar a lo largo de la vida laboral", indica.

A partir de enero, cada autónomo tiene que pagar la cuota según sus ingresos reales, pero ¿cómo puede saber lo que va a vender cada mes? La estimación no será sencilla, sobre todo, teniendo en cuenta que la economía ha entrado en una fase de desaceleración. Los datos del paro registrado de noviembre han reflejado la ralentización de la creación de empleo y los juzgados aragoneses han alertado del aumento de concursos de acreedores, que han crecido un 148% desde 2020, en el tercer trimestre.

A la hora de elegir la cantidad por la que se tributa hay 15 tramos en los que colocarse. En función del elegido se abonará una cuota u otra. Estas van cambiando en algunos casos en los próximos dos años. La más baja se fija para quienes tengan unos rendimientos de menos de 670 euros al mes, que cotizarán por 751,63 euros y pagarán una cuota de 230 euros al mes. Irá bajando hasta quedarse en 200 euros en 2024.

Problemas en la práctica

Algunos expertos vienen alertando de los problemas en la práctica con este tramo. "Incumple la jurisprudencia consolidada al incluir a las personas cuyos ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", considera Francisco Javier Lázaro, graduado social y vicepresidente del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo. Las nuevas tablas de cotización se inician con "varios tramos para cotizar por ingresos que están por debajo del SMI". En la actualidad el salario mínimo se sitúa en 1.050 euros al mes.

El experto ha reconocido desde la aprobación de los tramos, que en los primeros "algunos autónomos van a pagar menos que antes", pero con el "grave problema" que "según la reiterada y consolidada jurisprudencia las personas que tenían ingresos inferiores a los fijados por el SMI en cómputo anual, no tenían obligación alguna de cotizar y estar dados de alta en Seguridad Social". Ahora tendrán que hacerlo y puede que no les compense si sus ingresos son muy bajos.

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en Aragón también se han planteado qué ocurrirá en estos casos. "Hay que regular la actividad exenta de cotización", pide su secretario general, Álvaro Bajén. Se trata de personas de sectores que hasta ahora solo tenían que declarar a Hacienda, pero no tenían obligación de darse de alta en el RETA. Recuerda que el real decreto ley del Gobierno se encuentra ahora en el Parlamento y "todavía no sabemos la reforma definitiva porque hasta el 7 diciembre hay plazo para presentar enmiendas". En estas últimas modificaciones espera "que tengan en cuenta la microactividad".

En la parte media alta de la tabla, las cuotas van subiendo en los próximos años para quienes perciban ingresos más elevados. Quienes declaren ingresos superiores a 1.700 euros al mes pasarán de pagar 310 euros al mes el año que viene a 350 en 2024.

Ajuste en la declaración de la Renta del año siguiente

"Tu rendimiento se sabrá en la Renta", explica Pineda sobre la aplicación del nuevo sistema. De ahí que hasta que no se presente la declaración del IRPF en la campaña de 2024 (en la que se declaren los ingresos de 2023) no se conocerán con exactitud los ingresos de todo el ejercicio. Se trata de hacer un "ejercicio de previsión" en función de lo que se va a ganar, señala. Una vez que concluya habrá que revisar si coincide con los ingresos reales. Será necesaria una regularización, que saldrá "a devolver o ingresar", señala. A lo largo del año habrá seis momentos (cada dos meses) en los que subir o bajar la base de cotización para tratar de afinar.

"Al final vas a terminar pagando lo mismo, pero la diferencia es si lo vas a hacer ahora poco a poco o luego cuando se ajuste en 2024 y se regularice y te toque pagar o devolver", señala. Si no se hace nada en enero, se seguirá cotizando por la misma base que con el sistema antiguo y luego habrá que actualizarlo. En cualquier caso, alerta de que "en 2024 puede venir un 'hachazo' si no se han subido bien las bases de cotización".

Bajén critica el momento para el cambio. "No lo vemos el momento ideal para cambiar por la situación de crisis". Denuncia que haya grandes "plataformas tecnológicas que no pagan impuestos mientras a nosotros nos investigan de arriba a abajo", en referencia al colectivo de los autónomos. "Me parece bien que se investigue, pero que lo hagan a todos".

