Autónomos aragoneses sobre la reforma de cuotas: "No era el momento de cambiar en una situación de crisis"

El régimen especial por el que cotizan los trabajadores autónomos cambia a partir del 1 de enero. La polémica reforma del RETA, que ha enfrentado al Gobierno y los autónomos en los últimos años, ha sido aprobada con el nuevo sistema para calcular la cuota mensual que se irá ajustando entre el año que viene y 2025.

Para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se trata de un sistema de cotización "más justo, flexible y equitativo", según ha dicho este jueves en el Congreso de los Diputados antes de la votación, pero desde algunos colectivos de autónomos aragoneses creen que no era momento para una modificación de este calado con la actual crisis económica que ha puesto en jaque a muchos negocios.

Desde 2023 comienza un periodo de transición de modelo en el que los trabajadores por cuenta propia tendrán un sistema de 15 tramos por el que pagarán entre 230 euros al mes los que ingresen menos de 670 euros y 500 euros mensuales quienes ganen más de 6.000 euros. El sistema se basa en previsiones de ingresos e irá variando las cuantías en esos mismos tramos hasta situarse en 2024 de 225 a 530 euros al mes y en 2025 de 200 a 590 euros. Después se irá revisando cada tres años hasta que en 2032 se implante un sistema definitivo.

El 70% pagará lo mismo

"Se pasa de un sistema voluntario de mínimos y máximos a uno obligatorio sobre previsión de ingresos con tramos, que aunque se han reducido, hemos entrado dentro del criterio de cotizar en función de la renta real en un momento que hay una situación complicada para el trabajo autónomo", ha apuntado Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón. "No era el momento para hacer esta reforma", insiste, aunque coincide con las primeras estimaciones de que entre el 70% y el 75% de los autónomos seguirán pagando lo mismo.

"Hemos hecho la mejor de las negociaciones posibles", ha añadido Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón, que coincide en que "no era el mejor momento de cambiar ni de cabrear a los autónomos con la que está cayendo". Pese a ello, ha recordado que se presentó como un mandato del Pacto Toledo, que tenía que estar cerrado antes de que acabara el año para que se empezar a aplicar en enero.

Quienes más lo notarán serán quienes se encuentren en los primeros y los últimos tramos de la tabla, es decir, "los que menos ganen y los que más", ha explicado Miguel Ángel Poveda, presidente de la asociación empresarial de asesores laborales de Aragón (AEAL). "Los que lo van a notar muchísimo son los que ganan mucho y tenían una base mínima", añade. Además, indica que el objetivo de la reforma es "equiparar prestaciones entre régimen general y el RETA".

Desde ATA, los últimos cálculos señalan que "el autónomo que tenga un rendimiento neto por debajo de los 20.400 euros va a pagar menos o en todo caso va a pagar lo mismo". La organización ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" al colectivo. "El rendimiento neto declarado de los autónomos no llega a 16.000 euros y esta reforma ha establecido el tope para pagar más en 20.400 euros al año para los persona física y en prácticamente 27.000 euros/año para los autónomos societarios", han señalado.

Bajén señala que el cambio va a aumentar la "burocracia" para el colectivo, empezando por calcular la estimación de ingresos. "Tienen que salir normas de procedimiento todavía", apunta Poveda, las que esperan los profesionales a los que acuden los autónomos a completar el papeleo. "Si te has equivocado en la previsión de ingresos, si han sido menos, vas a tener que regularizar", ha advertido Bajén.

Hacienda vigilará los rendimientos que se declaran

Poveda destaca entre las novedades la vigilancia de la Agencia Tributaria sobre los ingresos reales. "La regularización correspondiente a cada ejercicio económico se llevará a cabo en el año siguiente y se realizará en función de los datos comunicados tanto por la Agencia Tributaria, como por las Administraciones forales", ha indicado.

Hasta el momento los trabajadores autónomos podían elegir cuánto cotizar a la Seguridad Social y la mayoría (alrededor del 85%) cotizan por la cuota mínima (294 € al mes), han explicado desde UPTA. La reforma aprobada supone que los autónomos coticen en función de sus "rendimientos netos".

Cambiar de tramo

El Gobierno explica que la reforma venía siendo reclamada desde la Unión Europea (UE), pero Bajén ha apuntado que "no obligaba a regular, sino a buscar un sistema de cierta equiparación con el régimen general". Así, entiende que no obligaba a una reforma inmediata "y menos en este momento".

Bajén ha señalado que el incremento de costes que sufre con la subida de la factura de la luz que "está haciendo un daño tremendo" o la escalda de la inflación, que ha llegado al 11% en Aragón. "El sector se siente un poco abandonado. Estamos en una situación de dificultad para microempresa y trabajo autónomo", ha lamentado. Además, ha apuntado que cuando el profesional no ve otra salida que cerrar "si cerramos con deudas para la Seguridad Social no podremos cobrar una pensión". "El autónomo no está en este momento para solfas", ha insistido Bajén.

Desde el Gobierno se ha resaltado antes de la votación en el Congreso que permitirá mejorar las protecciones sociales al colectivo y mejorar sus pensiones, que ahora son un 43% más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena. Además, los autónomos podrán cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para ir ajustando sus ingresos a las previsiones de comienzo de año. Además, desaparece el tope de cotizaciones para mayores de 47 años.