Cuánto debes ganar al año para ser feliz: los expertos ponen cifra

¿Quién no ha dicho una vez, tirando de ironía, que "el dinero no da la felicidad", añadiendo posteriormente la coletilla, "pero ayuda a vivir mejor"? Quizá no sea necesario ser millonario para ser feliz, aunque lo cierto es que lograr un cierto desahogo económico ayuda a dormir mejor.

Así lo estima Juan David Gómez, profesor del departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza: "Los ingresos económicos por supuesto que son importantes y también necesarios para lograr el bienestar personal, pero por sí solo son insuficientes. Numerosos estudios realizados en nuestro país reflejan que lograr la felicidad pasa por contar con un sueldo que permita cubrir las necesidades básicas, permitirse algunos caprichos y placeres y lograr ahorrar para conseguir tranquilidad y paz mental". Pero, ¿a cuánto asciende esa cifra?

Daniel Kahneman y Angus Deaton, premios Nobel de Economía y profesores de la Universidad de Oxford, tienen la respuesta: el sueldo ideal para alcanzar la felicidad, según un estudio recientemente publicado, son 100.000 euros al año, es decir, unos 8.333 euros al mes, una cifra a la que solo llegan un 0,57% de los españoles, según datos de la Agencia Tributaria.

Un informe revelador que viene precedido por otro realizado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, en el que la cantidad fija para acercarse a la felicidad es de 75.000 dólares, lo que equivaldría a un sueldo de 60.000 euros al año en el momento en el que se publicó este estudio, en el año 2010.

Doce años más tarde de la realización del mismo, la cantidad continúa siendo desorbitada en comparación con el suelo medio en España, donde solo un 4,19% de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se sitúa actualmente por encima de ese tramo de los 60.000 euros anuales, según la Agencia Tributaria.

España, "lejos" del sueldo ideal para alcanzar la felicidad

"Si atendemos a los datos de sendos estudios, en España debemos ser muy infelices", comenta con humor el sociólogo Juan David Gómez. "La medición de la felicidad tiene que hacerse siempre apoyándose en adaptaciones geográficas, sociales, económicas y culturales".

"En los estudios al respecto que se realizan en nuestro país queda patente que no es tanto poner una cifra a cuánto hay que ganar para ser felices, que no digo que no sea importante, como la satisfacción que se pueda lograr en el trabajo, gozar de buena salud y conseguir un buen nivel socio afectivo en nuestro entorno", explica el profesor de la Universidad de Zaragoza.

"Lo material, lo laboral, lo sanitario y las relaciones sociales forman, en consecuencia, un equilibrio que se acerca más a lo que nosotros entendemos por felicidad", añade Juan David Gómez, quien también destaca "la revalorización de los tiempos para compartir y disfrutar del aire libre, la familia y los amigos, algo que ha cambiado radicalmente desde que comenzó la pandemia".

El 20% de los españoles necesita "mucho más dinero" para sentirse feliz

Conclusiones que coinciden con el último Barómetro sobre vida, dinero y felicidad de Creditea publicado en septiembre de 2021, en el que queda reflejado que el 20% de los españoles asegura que necesitaría "mucho más dinero del que tiene para sentirse feliz" y el 53% reconoce que le ha costado conciliar el sueño debido a un problema económico.

En la misma línea, el 90% de los encuestados afirma que el dinero da tranquilidad, aunque aseguran que "no es algo prioritario en su vida", situándolo por debajo de la familia, seguida de la salud, la amistad y el bienestar emocional.