La economía aragonesa resiste pese a la inflación pero podría terminar el año en recesión

La economía aragonesa ha hecho frente al complicado escenario del segundo y tercer trimestre con mayor solidez de la esperada y lo ha hecho gracias al remanente de ahorro generado en pandemia y absorbido por el sector turístico. Pero hay demasiadas amenazas. El enfriamiento de todos los indicadores de expectativas, el fuerte crecimiento de los precios, la evolución del tipo de cambio euro-dólar (que aumenta el coste de las importaciones energéticas) y el endurecimiento de la política monetaria (que encarece tanto hipotecas como préstamos empresariales para inversión), podrían provocar la entrada en recesión en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023. Un descenso del producto interior bruto (PIB) que será más o menos breve si el comportamiento del empleo es o no favorable.

Así lo detalla el 2º Boletín cuatrimestral de coyuntura 2022, un trabajo que surge del convenio de colaboración con CEOE Aragón, en el que se recuerda que el crecimiento económico esperado para el conjunto del año se estima en un 4,5%, una cifra inferior al 7% previsto por el Gobierno.

Es cierto, dice el informe, que los indicadores evidencian que el PIB aragonés resistió la crisis de la covid mejor que el conjunto del país. Sin embargo, señala el Colegio de Economistas, desde el segundo trimestre de 2021, la Comunidad se ha anotado un crecimiento interanual menor que la media nacional y ambos se sitúan en el tercer trimestre en el 3,8%.

«Los crecimientos trimestrales, tanto de España como Aragón, se muestran planos en dicho trimestre anticipando una posible contracción de la actividad económica en los dos siguientes», destaca el documento.

También por debajo de la media se sitúan los crecimientos anuales del empleo en Aragón, medido en términos de población ocupada. «Incluso muestra tasas negativas en el tercer trimestre», señala el boletín de este colegio profesional, que recuerda que la población total ocupada en España está por encima de la previa a la crisis (no así las horas trabajadas), una situación que no se vive en Aragón, donde todavía no se ha alcanzado los niveles anteriores. Con todo, señalan los economistas, la tasa de paro aragonesa permanece 3,6 puntos por debajo de la nacional, «como consecuencia del descenso de la población activa», matizan en el documento.

Escalada de precios

La escalada de precios es el principal problema económico internacional «y por supuesto también en Aragón (que mantiene una tasa superior a la del conjunto del país) y el conjunto de España», describe el documento, que explica que aunque la pendiente se eleva desde comienzos de 2021, un año antes de la guerra en Ucrania, el conflicto bélico ha acentuado «un problema de exceso monetario previo y actúa sobre los precios de la energía como correa de transmisión al conjunto de las actividades económicas».

Y es este incremento del IPC el que amenaza la actividad económica de la Comunidad y el ritmo de crecimiento de ventas al exterior. Influye además, como recoge el estudio, que «la industria aragonesa sigue mostrando una trayectoria muy volátil». Y es que, según los datos analizadas por el Colegio de Economistas de Aragón, evidencian que tras la tendencia negativa del primer tercio del año, muy influida por la reacción internacional al inicio de la guerra en Ucrania, este sector ha mostrado un crecimiento sólido y en general superior a la media nacional. «Las perspectivas de enfriamiento internacional y la inflación no se han traducido hasta el momento en dificultades insalvables para la industria», matizan los expertos.

Pero esta fortaleza del sector industrial no se ha trasladado al sector exterior. Por ello, aunque en términos acumulados de los últimos doce meses, las exportaciones aragonesas ya han superado ya el nivel previo a la pandemia, estas han ido perdiendo fuelle desde el segundo semestre de 2021 respecto a la media nacional. Y aunque las ventas al exterior han ido recuperando ritmo desde junio de 2022, estas, matiza el documento, continúan situándose todavía por debajo del conjunto de España.