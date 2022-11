Dicen que un buen acuerdo es aquel que no satisface por completo a ninguna de las dos partes que lo negocian. Y así podría valorarse el pacto alcanzado a última hora del miércoles en el SAMA sobre las condiciones laborales del sector del transporte de mercancías y logística de la provincia de Zaragoza para los próximos años a tenor de las palabras del presidente de la patronal aragonesa, Carmelo González. «El acuerdo nos deja algo insatisfechos a todos. Las empresas por haber dado algo más de lo que pensábamos en un principio al objeto de evitar la huelga y un conflicto que habría perjudicado al sector y a toda la industria en general», manifestó.

Desde la parte sindical, las tres organizaciones, CC. OO., UGT y OSTA, que participaron en la negociación del acuerdo, reconocieron también no estar del todo satisfechos al entender que «podían haber sacado algo más», sobre todo ante las dudas que genera la evolución que pueda tener el IPC a futuro y teniendo en cuenta que muchas empresas ya están repercutiendo hace días el incremento de precios a sus clientes.

Más allá de que ambas partes se declaren insatisfechas al confesar que «podían haber peleado algo más», el presidente de Fetraz destacó el valor de un acuerdo que recoge incrementos salariales ajustados a la situación y que da cierta tranquilidad a un sector «que venía muy lastrado y que se ha tratado de «recomponer para que la actividad sea menos penosa».

En este sentido, recordó que siguen trabajando con el Ministerio para mejorar la condición laboral de los chóferes, sobre todo en lo que a los tiempos de carga y descarga se refiere, reduciendo al máximo las horas de espera, para tratar de paliar el «desarraigo familiar» del transportista. Con algunas sentencias que consideran las esperas como tiempo efectivo de trabajo, González aseguró que hay que seguir trabajando en esa dirección.

Coincidiendo con la otra parte en que el acuerdo aún siendo una mejora «no soluciona los problemas del sector, su tasa de envejecimiento y la falta de mano de obra», el presidente de Fetraz incidió en que hay que hacer más atractivo el entorno del transporte porque «todo se mueve con camiones y sin ellos no llega nada a nadie». Siendo el transporte un barómetro del resto de sectores, González abundó en que «aunque las empresas no estén en su mejor situación porque solo han podido repercutir una parte del incremento de precios», este acuerdo «había que hacerlo» pese a que deje a todos «un poco insatisfechos».

De la ley del transporte, que se publicó el 2 de agosto y que pretende establecer unos mínimos en precio bajo los cuales no se puede trabajar –de forma similar a lo que pretende hacer la ley de la cadena alimentaria–, Carmelo González explicó que apenas ha tenido desarrollo en estos meses, pero que «irá haciendo su función a medida que se vaya regulando el nivel de subcontrataciones, se quiten intermediarios y no se quede el dinero de por medio».

Del mismo modo que la patronal ha antepuesto el pacto al conflicto, los sindicatos estimaron que merecía la pena cerrar pronto un acuerdo al entender «urgente» para los trabajadores y trabajadoras mejorarles las condiciones económicas que, admitieron, «sin ser lo ideal» contribuyen a aminorar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en estos últimos años. Aunque llegaron a pedir 1.200 euros de paga única por los atrasos de 2021 frente a los 1.000 que ofrecía la patronal, aceptaron quedarse en los 1.100 euros a percibir antes del 31 de diciembre de este año. Los sindicatos cedieron, pero Fetraz también y, de esta forma, la representación de los trabajadores consiguió para este 2022 «una cantidad superior a la actualización del 5% que hubiera supuesto la revisión salarial para el 75% de las categorías en materia retributiva».

La mejora de algunos pluses con cesiones de las dos partes respecto a las pretensiones iniciales, y el cambio en lo que se paga por la dieta, que se incrementó de 42 a 46 euros al incorporar 4 euros para el desayuno para los que comiencen su trabajo antes de las 5, inclinaron la balanza hacia el acuerdo.

BSH retira el ERTE "preventivo"

Desestimiento. BSH trasladó ayer a los sindicatos que al haberse desconvocado la huelga en el transporte, del 7 al 12 y del 21 al 25 de noviembre, el ERTE que pensaba aplicar de diez dias dejaba de tener sentido. Las partes iban a reunirse hoy para negociarlo, pero no hará falta. De haberse llevado a término, habría afectado a un total de 1.550 trabajadores de las plantas de BSH en Montañana y La Cartuja.