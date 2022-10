Hacienda amplía a 35.200 euros la rebaja fiscal, pero obligará a devolverla en 2024

La rebaja del IRPF (Impuesto de la Renta) para rentas de hasta 21.000 euros al año anunciada por el Gobierno recientemente dentro del paquete fiscal para combatir los efectos de la crisis incluye un efecto colateral que beneficiará también a los contribuyentes que obtengan rentas de hasta 35.200 euros en 2023, incluyendo así una gran parte de la clase trabajadora.

Así lo indica el borrador del proyecto del real decreto sometido por el Ministerio de Hacienda a audiencia pública, donde se indica que la retención que se les practicará a los contribuyentes de entre 22.000 y 35.200 euros será inferior a la que tenían hasta ahora, pese a que el límite de la reducción se amplía desde los 18.000 euros actuales a los anunciados 21.000 euros al año. Esta inesperada novedad fiscal en el IRPF supondrá ampliar de 4 a 9 millones de contribuyentes los beneficiarios de esta rebaja.

Estos trabajadores cobrarán más durante el año que viene porque sus retenciones en la nómina serán menores. El problema les llegará en 2024, cuando en el momento de hacer la Declaración de la Renta (correspondiente a 2023) se les regularizará el impuesto y tendrán que devolver esas cuantías cobradas de más durante 2023 por la menor retención de la que gozarán desde el próximo 1 de enero.

El experto en fiscalidad del REAF del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno, explica a este periódico que los beneficiarios de esta rebaja fiscal tendrán que pagar más en su Declaración de la Renta de 2024 "porque este límite solo se aplica para calcular la retención, no el impuesto, lo que obligará a regularizarlo".

Hasta ahora los que cobraban hasta 21.000 euros y se beneficiaban de esta mejora también tenían que regularizarlo con Hacienda en la declaración anual, explica el experto, pero con la diferencia de que estos contribuyentes no tenían la obligación de presentar la Declaración de la Renta por estar exentas las rentas hasta 22.000 euros.

Eso sí, habrá contribuyentes a los que no se les aplicará esta deducción, dependerá de las circunstancias personales de cada uno (número de hijos y estado civil) y del tramo de ingresos en el que se encuentren. "Es una rebaja teórica de las retenciones para todos los que cobren menos de 35.200 euros al año, pero en la práctica no será para todos", detalla Luis del Amo, secretario técnico del REAF.

La duda es por qué se ha elegido esa cifra de 35.200 euros, que suponen más de 14.000 euros de diferencia con el anterior límite propuesto. Desde el Ministerio de Hacienda no han aclarado el criterio para alcanzar esa cuantía. Aunque Del Amo explica que el propio sistema del Impuesto sobre la Renta obliga a Hacienda a subir el límite para que las rentas superiores a 21.000 euros no les perjudique esta medida, por lo que había que ampliar la reducción, aunque no entienden por qué han elegido esa cantidad que supone un margen "considerable".