Mª José Hernández: "Muchas empresas en ERTE entran ahora en liquidación"

¿La alta inflación y el bloqueo en la negociación colectiva están aumentando la carga de trabajo en los juzgados de lo Social?

Estamos en una fase que probablemente solo se resolverá en la negociación al más alto nivel. Mientras tanto, los convenios mantienen las previsiones de revisión salarial que ya tenían establecidas y, en tal caso, no es fácil pedir una revisión salarial más alta de la pactada. Por otra parte, hay que considerar el fuerte incremento del salario mínimo interprofesional producido en los últimos años. Cuestión distinta es la conflictividad que se puede generar si realmente se estanca la negociación. En nuestro tribunal acabamos de tener un importante pleito desencadenado precisamente por una situación de falta de nuevo convenio donde se pretendía un cambio muy relevante en materia de cómputo de jornada y la correlativa repercusión en materia salarial.

¿Siguen desbordados por los expedientes de regulación temporal (ERTE)?

Ahora está aflorando la problemática que algunos quisieron eludir: muchas de las empresas que formalmente estaban en ERTE en realidad entraron en situación crítica que no permitía su viabilidad, pero no podían poner en marcha los mecanismos paliativos previstos en la normativa concursal ya que también se paralizaron legalmente. Por eso ahora que se han activado de nuevo todos hay muchas empresas que entran en liquidación y lógicamente eso se traduce en la situación laboral de sus trabajadores y las correspondientes reclamaciones judiciales que presentan.

¿Ha habido ya sentencias sancionadoras por incumplimiento de la ley de registro de jornada?

Las sanciones comprenden conductas muy variadas como la falta de registro, el registro defectuoso del tiempo de trabajo, el exceso de horas extraordinarias, la remuneración de horas extra bajo otros conceptos salariales, etc., y son sanciones frente a las que no se suelen plantear demanda porque las empresas las abonan. A los trabajadores lo que les interesa realmente son las reclamaciones salariales derivadas de la jornada real que realizan, y de esta materia sí hay muchos litigios.

¿Hay sectores con más dificultad para llevar el control de jornada?

Sí. Son aquellos donde el trabajador no solo ejecuta materialmente la actividad que tiene encomendada sino que también debe permanecer un tiempo a disposición de la empresas para intervenir en caso de ser requerido. El problema se plantea principalmente en sectores productivos donde se dan situaciones de emergencia o de socorro, como es el caso de los servicios sanitarios, de extinción de incendios o salvamento. Igualmente en el sector del transporte, donde el trabajador no solo desarrolla tareas de conducción sino que además emplea tiempo de espera sin servicio, para averías, para comida en rutas, etc. Es una problemática compleja para cuya solución no solo hay que atender a la normativa española sino también a la europea.

¿Qué aspectos de la ley de registro de jornada habría que regular mejor para que no lleguen tantas denuncias a los juzgados?

No creo que haya un problema de necesidad de nueva regulación. El problema lo veo más bien en el cumplimiento de las leyes que ya existen, en la conciencia de la ética que nos compromete con la importancia social del recto cumplimiento de las obligaciones de todos quienes intervienen en el mundo del trabajo.

¿Qué dificultades añadidas ha introducido el teletrabajo?

Ha facilitado en muchos casos la conciliación de la vida familiar y laboral pero también tiene unos inconvenientes específicos, como son el tecnoestrés, el aislamiento de las mujeres que sufren violencia de género y se ven separadas de personas en las que apoyarse, pero, por lo que se refiere específicamente al tiempo de trabajo, la problemática mayor deriva de que es el teletrabajador quien gestiona la organización de su tiempo de trabajo y la supervisión que ejerce la empresa sobre esa actividad a través de control remoto puede afectar a la esfera de privacidad del trabajador, de forma que es imprescindible que los posibles medios de vigilancia sean proporcionales al objetivo perseguido y que ese objetivo sea razonable.

¿Hay ahora más abusos de jornada que hace unos años?

No creo que haya actualmente más abusos por exceso de horas de trabajo que anteriormente. Tanto antes como ahora hay sectores donde ese problema es endémico, como el de hostelería. Lo que hay ahora son más reclamaciones por tales abusos, entre otras razones porque la nueva normativa sobre registro de jornada facilita la prueba judicial de cuál es la jornada realmente realizada. Esto en cuanto a relaciones laborales formalmente reconocidas por ambas partes contratantes. Quedan aparte las relaciones que sí son laborales pero no se reconocen como tales, como el caso de los falsos autónomos, que proliferan actualmente y realizan jornadas totalmente fuera de control.

¿Cree que empresas y trabajadores podrían adaptarse a una jornada laboral de cuatro días?

¡Menuda pregunta! Si el establecimiento de una jornada laboral de 4 días se enfoca desde la perspectiva de reparto del trabajo, con el fin de que se aumenten las contrataciones y baje el paro, hay una respuesta. Si entendemos que lo que se pretende es solo reducir los días de trabajo para desarrollar durante ellos la misma jornada que cuando se trabajaban más días y con el mismo salario, la respuesta es otra. En todo caso, para tomar una medida de ese tipo creo que primero hay que plantearse la realidad de la organización productiva española, pues no tienen la misma situación hostelería y servicios que el sector industrial.

Hasta qué punto hacen falta seminarios como el organizado la próxima semana sobre ‘Nuevas fronteras del tiempo de trabajo’?

Creo que el seminario que ha organizado la cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza ha sido muy bien planteado al enfocar la problemática desde la aportación teórica de los diversos catedráticos y profesores que intervienen y desde la perspectiva de la realidad que muestra el mundo judicial. Ha de ser un foro de reflexión conjunta sobre cuánto tiempo destinamos a la actividad laboral y cuándo del momento vital que cada uno dedica a las cargas laborales, porque, ciertamente, no es lo mismo la época en la que se tienen cargas familiares que cuando no se tienen. Esperamos que el seminario pueda contribuir a que todos tomemos conciencia de esa realidad social y ayudemos a mejorarla.