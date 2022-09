Agricultor zaragozano ante los precios de la luz: "A estos costes ya no es rentable ningún cultivo"

Javier Falcón tiene una explotación de almendro, olivo y "algo de fruta" en Fabara (Zaragoza). Sus tierras ocupan esa superficie que se transformó en regadío al calor del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, un programa que ha contribuido a revitalizar la zona y favorecer el cultivo de leñosos. Estas producciones no consumen tanta agua como el cereal, pero las facturas que está pagando este agricultor zaragozano se han quintuplicado desde que los precios de la energía comenzaron a dispararse sin freno.

"Cogemos el agua de la presa de Mequinenza, que esta a cota 100 y la subimos a la balsa de riego que es cota 300, con lo que con una elevación de 200 metros con ocho kilómetros necesitamos contratar mucha potencia de luz", señala Falcón. Y el pasado año pagaban 11 céntimos por cada metro cúbico, ahora por esta cantidad tienen que desembolsar 49 céntimos.

"Si apuras mucho a la plantación y le das el mínimo de agua, al año siguiente no produce"

Merma de la producción

"A estos precios ningún cultivo es ya rentable", lamenta el agricultor, que asegura que a los ahorros son complicados, porque "a la planta no le puedes engañar" y, por lo tanto, si no se le da el agua que necesita lo primero que hace es tirar el fruto para sobrevivir, con la consiguiente merma de la producción. Además, advierte, "si apuras mucho a la plantación y le das el mínimo de agua, al año siguiente no produce".

La situación está generando "mucho desánimo" entre los regantes, que además están viviendo una campaña de riego muy complicada por la sequía y la falta de reservas en Mequinenza. "El mes pasado las bombas se quedaron al descubierto y hemos estado una semana sin regar", explica Falcón, que detalla que han tenido que utilizar un bomba auxiliar para los 'pebea' de Mequinenza y Nonaspe "y hemos tenido que elevar el agua también por el día, que es mucho más cara".