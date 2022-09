Forestalia aparca las ventas para lograr una cartera propia de 1.200 MW de renovables en 2025

Forestalia generó el año pasado unos ingresos de 293,6 millones de euros, cifra que le permite afrontar “con garantías” su plan de negocio, según ha detallado este miércoles en Madrid el director general de la compañía aragonesa, Carlos Reyero, en un encuentro con la prensa. Dicho plan se centrará en los próximos años en ampliar la cartera propia de parques de energía renovable, hasta alcanzar los 1.200 MW en 2025, y dejar a un lado las transacciones que han caracterizados sus primeros años de vida.

“Forestalia nació como una empresa muy pequeña y con falta de músculo financiero, algo que corregimos enajenando parte de nuestros proyectos”, ha relatado Reyero. “Ahora -ha añadido-, hemos alcanzado una velocidad de crucero y nuestro objetivo es tener una cartera propia, las transacciones ya no son una necesidad”.

Hasta la fecha, la compañía ha promovido proyectos de energía renovables (eólica, fotovoltaica y de biomasa) con una capacidad de generación de 3000 MW, y aunque en la mayoría ha mantenido algún tipo de participación o implicación, su parque propio se limita a algo más de 300 MW. Con el nuevo plan de negocio diseñado tras reestructurar el año pasado su deuda y obtener 300 millones de financiación es alcanzar los 1.200 MW de su propiedad en 2025. Un objetivo que Reyero cree que logrará incluso en menos tiempo.

Para ello, será necesaria una inversión que rondará los 640 millones de euros. Buena parte de esa cifra procederá de los ingresos pendientes de la compañía por ventas pasadas, unos 450 millones, a los que se sumarán otros 150 millones del préstamo vivo y los propios ingresos por generación de los próximos años.

Reyero considera que las cuentas de la compañía permiten afrontar este plan con perspectivas de éxito, pese a que el año pasado los beneficios se desplomaron un 77%, al pasar de 63,5 millones en 2020 a 14,6 en 2021. “Esto se debe, principalmente, a que el ritmo de generación de facturación por los distintos acuerdos de compraventa es irregular”, lo que produce “ejercicios de mayor importe que otros", ha señalado.

Diversificación

Forestalia, que ha pasado de contar con una plantilla de 11 trabajadores a mas de 300 en apenas cinco, ha sido recientemente valorada por dos bancos internacionales de inversión, que han cifrado su valor en una horquilla entre los 1.400 y los 1.450 millones de euros.

Sin embargo, su director general descarta cualquier tentación de venta. “Esa no es la perspectiva, queremos ampliar el negocio”, apunta. Para ello, será clave la “diversificación”, con proyectos, por ejemplo, que permitan asociar parques eólicos y fotovoltaicos para mejorar el rendimiento compartiendo los costes de evacuación. O avanzando en uno de los retos del sector, la mejora de los sistemas de almacenamiento, que deberán hacer de las renovables una fuente de energía garantizada más allá de las condiciones meteorológicas.

En este sentido, Reyero reconoce que “aún queda un trecho”, pero cree que la actual coyuntura energética, en la que se buscan fórmulas alternativas a las fuentes contaminantes, “potenciará la inversión en I+D”.

Beneficios por la actual crisis

Respecto a la inusual coyuntura que vive el mercado energético en Europa, que ha disparado el precio de la luz, el director general de Forestalia se ha mostrado partidario de “renunciar” a parte de los beneficios extraordinarios que no estaban previstos en el plan de negocio. “Estos precios no son normales, tenemos conciencia social”. No obstante, ha recordado que “desde que la recaudación se produce hasta que el impacto favorable de una tributación llega al consumidor pasa un tiempo”. Por ello, aboga por una reestructuración del mercado.