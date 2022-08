COAG denuncia posibles «prácticas especulativas» en la almendra

«Se han empezado ya a coger almendras pero nadie marca un precio de referencia, pese a que hay menos en el mercado que otros años», denunció ayer Francisco Ponce, responsable del Sector Frutos Secos de COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, en la que está integrada la aragonesa UAGA). «En un escenario mundial de reducción importante de cosecha tanto en Estados Unidos como en España», explicó, «no es comprensible la paralización que vive el mercado a nivel estatal», algo que, señaló, obedece a «prácticas especulativas». Al parecer, la industria procesadora de la almendra decide no hacer operaciones de compra y «paralizar artificialmente el mercado para provocar una caída injustificada de los precios en origen».

Según Ponce, portavoz de COAG y agricultor de Aniñón (comarca de Calatayud), esta situación no es nueva sino que se repite año tras año en estas fechas de recolección. «En Calatayud la almendra va más tardía, pero ya han empezado a recogerla en el Bajo Aragón, Belchite y antes, en otras comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha». No se entiende, aseguró, que «cuando otros años por estas fechas si había menor oferta en España la estuvieran trayendo de Estados Unidos, este año no lo hagan para que la gente se asuste y con la almendra guardada en los almacenes, empiecen a pensar si se venderán o no y puedan comprar a la baja».

Así, cuando el agricultor tendría que «estar en una situación de ventaja» frente a la industria por la merma de casi el 30% en la cosecha -según la Mesa Nacional de Frutos Secos- debida a las fuertes heladas y al impacto de la sequía, y por tanto, mejores precios ante la menor oferta, resulta de nuevo perjudicado por esta «situación orquestada» de paralización de las compras.

«Queremos llamar a la calma a las personas productoras de almendra. No hay razones para que se produzcan bajadas de precio artificiales, como parece que quieren forzar los compradores», advirtió Ponce. Asimismo, desde COAG «reclama a las autoridades públicas en materia de competencia vigilar las posibles prácticas concertadas que se pudieran estar dando en los mercados en origen» y «el estricto cumplimiento de la ley de cadena alimentaria en un año en el que los costes se han incrementado y los rendimientos del agricultor han caído».

De acuerdo a las previsiones de COAG, este año se espera en España una cosecha de 61.684 toneladas de almendra grano, lo que supone una merma del 29,27% respecto al año anterior. En Aragón ese descenso es superior, alcanzando el 54,48% de caída al pasar de las 10.506 toneladas recogidas el pasado año a las 4.782 que se esperan para este. Por eso, Ponce insistió en que «el mercado debería volver a la normalidad de sus operaciones, que ha sido alterada nuevamente por aquellos que quieren quedarse en poco tiempo con el esfuerzo de todo un año de muchas personas productoras».