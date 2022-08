CAF cierra la compra de la planta de Alstom en Francia por 75 millones de euros

CAF, con planta en Zaragoza, ha formalizado la adquisición de la planta de Alstom en Reichshoffen (Alsacia, Francia), la plataforma de trenes Coradia Polyvalent, así como la propiedad intelectual relacionada con la plataforma Talent 3, tras la obtención de las autorizaciones regulatorias previstas en el acuerdo de compra-venta.

El valor de empresa del perímetro adquirido es de 75 millones de euros y ha sido financiado con deuda de la compañía guipuzcoana, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El perímetro de la adquisición incluye diversos activos en Francia y Alemania. Concretamente, integrará la planta de fabricación de Reichshoffen, la plataforma Coradia Polyvalent con una cartera asociada a la misma, así como la propiedad intelectual de la plataforma Talent 3 dirigida al mercado alemán y a los mercados centroeuropeos junto con personal clave de ingeniería.

Según ha explicado la empresa vasca, los medios y personas de Reichshoffen, con más de 700 empleados en las áreas de ingeniería, compras, gestión de proyectos, fabricación o administración, "tienen una amplia experiencia en proyectos ferroviarios con clientes de primer nivel", así como "un gran potencial que permitirá ejecutar programas en una amplia gama de vehículos". Además, su ubicación "estratégica" la hace apropiada para servir a clientes de otros mercados europeos cercanos.

La plataforma Coradia Polyvalent está preparada para tráfico internacional, capaz de alcanzar velocidades regionales (hasta 160 km/h inclusive) e interurbanas en tracción eléctrica o bimodal que proporcionará a CAF una cartera de proyectos por un importe de aproximadamente 500 millones de euros.

Así, ha apuntado que, entre los mismos, destaca un proyecto de relevancia con SNCF Voyageurs (SNCF), así como otros proyectos de clientes como Hello Paris Services (Hello Paris), Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) o L'Agence de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (Apix). El acuerdo alcanzado garantiza la carga de trabajo en la planta de Reichshoffen para los próximos años.

Por su parte, el perímetro alemán del acuerdo incluye la propiedad intelectual de la plataforma Talent 3, "capaz de alcanzar velocidades regionales hasta 160 km/h inclusive con tracción eléctrica", y la transferencia de un equipo de ingenieros alemanes ligados a la misma.

Esto "impulsará las capacidades de CAF para el diseño y la homologación en los mercados alemán y centroeuropeo". Teniendo en cuenta la actual cartera de pedidos del Grupo en Alemania (VRR-NWL, Bonn, Essen, Friburgo) y el listado de próximas oportunidades, "sus capacidades adicionales complementarán las actuales".

Crecimiento y diversificación

La compañía ferroviaria ha destacado que la adquisición de estos activos "consolida un nuevo paso en la estrategia de crecimiento y diversificación" de CAF. El principal atractivo de estos activos radica en el fortalecimiento de CAF en el mercado francés, "añadiendo capacidades operativas locales a las ya existentes en la sede de Bagnères-de-Bigorre en Francia".

Con esta adquisición CAF aspira a consolidar su posición como segundo fabricante ferroviario en Francia, al mismo tiempo que impulsa sus actividades en Alemania y otros mercados centroeuropeos.

La operación constituye, además, un nuevo "hito" en la estrategia de crecimiento "inorgánico" de CAF, tras la adquisición de Solaris en 2018 y de EuroMaint en 2019, entre otras. Con estas adquisiciones CAF "confirma su apuesta por el crecimiento en el negocio de material rodante, servicios y otros, reforzando en consecuencia su posición como proveedor de referencia de soluciones y servicios de movilidad".