Aragón supera los 5.000 millones en producción agraria pese a ser muchos agricultores 'mileuristas'

El valor comercial de las explotaciones agrícolas y ganaderas por primera vez ha superado en 2021 los 5.052 millones en Aragón con un incremento del 10,3% respecto al año anterior. Mientras que la renta agraria alcanzó el pasado año un valor de 2.096 millones, un 4% más que en el ejercicio precedente. "La renta agraria ha mejorado, pero solo el 18% de la renta agraria total generada por el sector es atribuible al modelo familiar, muy dependiente de las ayudas públicas", reconoció el consejero de Agricultura, Joaquín Olona.

Este incremento, añadió, "no es suficiente para que la renta media de los agricultores", en muchos casos ‘mileuristas’, siga siendo inferior a la del resto de los ciudadanos que trabajan en otros sectores. El director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, incidió en que solo un 12% de las 37.000 explotaciones perceptoras de la PAC en la comunidad llegan a la renta media de referencia, de 30.622,23 euros, que publica el ministerio de Agricultura para el sector.

Olona explicó que es la ganadería, con un 60% de la facturación bruta agraria, la que impulsa este crecimiento de la renta agraria y que el 40% corresponde a la agricultura, mientras que en España sucede lo contrario. Es realmente el tirón del porcino, que representa casi 2.000 millones, lo que explica el incremento del 10,3%. Le sigue el vacuno de carne, con 419 millones aportados a la renta agraria, el pollo con 215 millones y el ovino con 92 millones. En la parte de agricultura, los cereales sumaron 1.038 millones mientras que la fruta alcanzó un valor de 483 millones; la producción hortícola, de 132 millones y el viñedo, de 48 millones.

En 2021, se produjo, según Olona un "importante y sólido crecimiento" del sector en su conjunto pese al complicado contexto de pandemia, aunque destacó que sigue habiendo importantes retos para la mejora de la renta de los agricultores, dado que "únicamente el 18% del conjunto de la renta agraria es atribuible al modelo familiar".

El director general de Desarrollo Rural, José Nogués, señaló que buena parte de esta renta agraria o facturación del sector procede de los ingresos de las integradoras o de las cooperativas, que no del ganadero, que lo que hace, comentó, es criar a los animales a cambio de un salario. Incidió además en la gran fragilidad del modelo de agricultura familiar dependiente al 100% de las ayudas de la PAC para su supervivencia. Incluso los agricultores más profesionales, precisó, "que son aquellos en los que más del 75% de sus ingresos procede de la agricultura" no llegan a esa renta media mencionada de 30.600 euros. Olona hizo hincapié en "no caer en el error" de interpretar "que toda la renta agraria recae en los agricultores, ya que si no estuviera la PAC ni las subvenciones en muchos casos su renta sería cero" y reiteró que muchos de ellos "no llegan a ser ni mileuristas". La "renta agraria sube, pero en el bolsillo de los agricultores no", enfatizó.

Mantener vivos los pueblos

"El modelo de agricultura familiar sin laa ayudas públicas es absolutamente inviable", advirtió el consejero, empeñado en sacar adelante la Ley de Protección de este tipo de explotaciónes para evitar que dentro de poco "aún sean menos de ese 18% en Aragón" y de aumentar las ayudas.

Tanto el consejero como el director general reconocieron el peso que en este crecimiento de la facturación bruta del campo aragonés ha tenido el aumento de precios (que empezó bastante antes de la guerra de Ucrania). "Aun mejorando precios, la renta de los agricultores no mejora. Son necesarias otras políticas para el mantenimiento de la agricultura familiar, vital para la supervivencia de nuestros pueblos".