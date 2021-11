La PAC no gusta en el hemiciclo aragonés

En cuanto terminó la conferencia sectorial en la que el Ministerio de Agricultura planteó su defensa del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC, el consejero aragonés, Joaquín Olona, no tardó ni un minuto en declarar su desacuerdo. Lo volvió a mostrar cuando explicó ante los medios de comunicación el impacto que la aplicación de la reforma tendrá en el sector agrario aragonés. Y en ello insistió también esta semana cuando por iniciativa propia y a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos se subió al estrado en la sesión plenaria de las Cortes regionales porque "quería informar personalmente a sus señorías", señaló.

En el pleno de las Cortes quedó claro que a Olona no le gusta esta PAC porque es "continuista", porque aunque tiene mejoras son "insuficientes" y porque toda la redistribución de las ayudas se va a ver limitada por el mantenimiento de los derechos históricos y el elevado número de las regiones de pago, por la ralentización de la convergencia o la poca exigencia en la definición de agricultor activo, "al que se define poco menos como aquel que ya cobra la PAC", matizó. Pero en esta comparecencia también quedó claro que el Plan Estratégico Nacional no cuenta con agrados ni aplausos entre los escasos del hemiciclo.

Contundente es el rechazo de Ciudadanos. Su portavoz en Agricultura, Ramiro Domínguez, lamentó que "la sinrazón se ha impuesto a la lógica" y repartió culpas entre los que considera responsables de que el nuevo sistema de aplicación de la PAC "pueda llevar a la ruina el modelo de agricultura familiar". Responsabilizó al ministro Planas, a Bruselas, a los partidos políticos que se muestran en contra de la eliminación de los derechos históricos y que no han firmado el pacto aragonés, a las organizaciones agrarias que "dicen una cosa aquí y otra en otra comunidad", a los "reinos de taifas" y a la tecnocracia, "a la que le viene muy bien que nada cambie".

Señaló también entre los culpables, "pero menos", al consejero de Agricultura y aunque reconoció que "le ha echado gallardía", le recordó que "como responsable político, usted ha fracasado".

Críticas hacia Planas dirigieron también los portavoces de IU y de CHA, que lamentaron el "resultado decepcionante" de las negociaciones y criticaron a Planas por no estar a la altura y perjudicar claramente al campo aragonés.

Aunque el rechazo al plan se escuchó desde todos los escaños, el representante de Podemos cargó las tintas contra a los dirigentes de PAR, PP y Vox a los que cuestionó porque "si es tan cierto que ahora están en contra de los derechos históricos, ¿por qué no firmaron el acuerdo aragonés para dar más fuerza a la propuesta que defendía el consejero?".

"No busquen culpables donde no los hay, ustedes gobiernan en Madrid y gobiernan en Aragón, y esta PAC, que como todos vemos es un fracaso, es fruto de su Gobierno de Aragón y de España", respondió el diputado popular Joaquín Juste, que calificó la nueva PAC "como un cúmulo de fracasos", entre los que señaló el del consejero, "que lleva seis años mareando la perdiz y vendiendo una PAC que al final no ha sido".