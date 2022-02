Olona advierte que el modelo familiar no sobrevivirá si no está vinculado a estructuras comerciales e industriales

Fue el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, el encargado de cerrar la jornada ‘El sector cárnico en Aragón’, organizada por HERALDO, en la que comenzó su intervención convencido de que "estamos ante la oportunidad de asegurar la buena dirección del complejo agroalimentario de la Comunidad".

Porque Olona, como ya ha destacado en otras ocasiones, tiene claro que en los próximos años la industria alimentaria va a duplicar sus ventas, pero eso sí, quiso dejar claro que este escenario "solo" depende de la agroindustrias. Y enfatizó el "solo" para aclarar que "no se van a doblar las ayudas", por si en algún momento sus palabras podían haber generado alguna interpretación incorrecta.

En cualquier caso, para conseguir el avance que se prevé en el complejo agroalimentario, Olona insistió en que es necesario diseñar, acordar y construir una "estrategia", en la que se comenzará a trabajar a partir del próximo 15 de febrero, anunció. "Nos jugamos muchísimo, nos jugamos el ser o no ser de la agroalimentación y es absolutamente determinante que el complejo cárnico funcione bien", dijo.

El consejero, que agradeció a los ganaderos no haber caído en la fragmentación ni el enfrentamiento entre extensivo e intensivo tras la polémica desatada por las desafortunadas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en ‘The Guardian’, defendió el modelo de agricultura y ganadería familiar para responder al reto social y territorial que tiene la comunidad autónoma.

"Alimentar a otros no es nuestro gran desafío, porque si nosotros no estamos ya habrá otros que lo hagan, pero sin agricultores y ganaderos profesionales nuestros pueblos desaparecerán", afirmó Olona. Por eso, insistió en que es el desafío socioterritorial al que tiene que responder el sector agroalimentario (en su más amplia acepción) de la Comunidad.

Ley de agricultura familiar

Firme convencido del modelo familiar, el consejero recordó el empeño del Gobierno de Aragón por dar prioridad a este tipo de explotaciones, que garantizan la agricultura con agricultores. Prueba de ello, recordó, es la Ley de Protección de la Agricultura Familiar y de Patrimonio Agrario, actualmente en trámite parlamentario, con la que el Ejecutivo regional, a través del departamento del ramo, tiene como objetivo establecer prioridades para un apoyo público específico que asegure su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la Administración autonómica.

Pero Olona hizo una serie de advertencias. Aseguró que este modelo "no sobrevivirá" si no está vinculado a estructuras comerciales e industriales "potentes". "Y me atrevo incluso a decir ligado a la integración", aseguró.

En este sentido, insistió en que la fórmula de integración ganadera -el integrado aporta instalaciones y mano de obra y se compromete al cuidado y manejo de los animales y el integrador proporciona los animales, la alimentación, productos sanitarios y los servicios ligados a la producción- "tiene la oportunidad de demostrar que es el modelo de éxito social y que su base es territorial".