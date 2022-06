La DGA condiciona a la recalificación de Plaza Imperial tras su completo derribo

La consejera de Economía y presidenta de Aragón Plataforma Logística (APL), Marta Gastón, ha ratificado este lunes que la recalificación de Plaza Imperial como suelo logístico solo se podrá tramitar si se garantiza el interés público. Y esto se deberá traducir en que la propiedad, Inversiones Carney, logre atraer un proyecto empresarial que "conlleve" inversión y empleo para Aragón. "No podemos sin más cambiar el uso de un suelo para que se revalorice y pase de manos, se venda a un tercero", ha sentenciado.

Gastón ha reiterado los condicionantes que ha puesto a la ampliación de usos para los terrenos de la galería comercial, que han solicitado sus actuales dueños para acometer su urbanización como parcela logística tras derribar el centro comercial ante su nula viabilidad. Como adelantó este diario, solo queda un inquilino, el local de juego y apuestas Pause & Play, de los 177 con los que se inauguró en 2008, y ha decidido demoler toda la galería, de más de 80.000 metros construidos, para lo que va a solicitar "en próximas fechas" la licencia municipal.

Inversiones Carney ya ha pedido la ampliación de usos a la DGA, que es consciente de que Plaza Imperial "no tenía tirón", pese a las "reorientaciones" de su línea de negocio que se han intentado, tanto como ‘outlet’ como centro de ocio. Y aunque Gastón ha manifestado en una entrevista en Radio Zaragoza que cambiar el uso del suelo a la logística "no es imposible", ha apuntado que "quizás" la orientación que ha tomado la propiedad "no es la idónea" para que desde la Administración acometa un cambio urbanístico "sin más".

Para lo que no habrá problema será para que Costco logre la licencia comercial para su híper antes de agosto y ocupe 53.000 de los más de 170.000 metros cuadrados del fallido centro comercial.