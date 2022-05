Bajas por menstruación: entre la necesidad en un mundo laboral "hecho por los hombres" y el "flaco favor" a las mujeres

El debate sobre si los dolores provocados por la menstruación deben dar derecho a coger una baja laboral ha vuelto a salir a la palestra tras las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que señalaban este miércoles que la medida figura entre las que se van a incluir en la nueva ley del aborto. Se trataría de tres días para aquellas mujeres a las que el periodo interfiera en su actividad. El anuncio desde la cartera de Podemos ha vuelto a despertar las discrepancias dentro del Gobierno de coalición ya que el ministro socialista de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicó al día siguiente que la iniciativa está todavía "en discusión" en el Gobierno.

Las desavenencias entre PSOE y Podemos siguieron entre las vicepresidentas este jueves. Mientras la primera, Nadia Calviño, de Asuntos Económicos, aseguró que el Gobierno "no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres", la segunda vicepresidenta, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo respondió con que "lo estigmatiza es no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro".

Tampoco hay unidad entre los representantes de los trabajadores. La vicesecretaria general del sindicato UGT, Cristina Antoñanzas, se ha mostrado crítica con el proyecto de ley en lo que se refiere a este nuevo tipo de bajas. "No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres", ha indicado este jueves la número 2 del sindicato en declaraciones a la Cadena Ser. "Hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras", ha señalado. Desde la central sindical en Aragón han respaldado la valoración de la dirigente nacional.

"Visibiliza el problema"

Si embargo, la visión es opuesta desde otras organizaciones como el sindicato CC. OO. "Para nosotras, entendiendo que hay que esperar a conocer el texto definitivo, creemos que sería un avance legislativo que daría respuesta a mujeres que padecen reglas muy dolorosas e incapacitantes", ha apuntado Sonia García, secretaria de Mujer e Igualdad de la organización en Aragón.

La portavoz ha considerdo que si existe una baja se "visibiliza el problema" y "pone el foco en que las mujeres no tenemos que ir a trabajar con dolor". La sindicalista entiende que hace falta investigación y tratamiento en problemas que afectan a problemas específicos de las mujeres.

En el mismo sentido se han pronunciado desde el sindicato OSTA. "Nos parece fundamental porque el mundo laboral está hecho en origen por y para los hombres, y no se han teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres", ha afirmado Eva Cantín, desde el área de Igualdad de la organización.

Donde mayores reticencias encuentran estas medidas es en los colectivos de autónomos. "Cualquier persona que tiene un problema por la menstruación o ginecológico ya puede coger la baja. Ya está contemplada", afirma Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón, en referencia a las que existen en caso de enfermedad. "Las autónomas aragonesas no pueden cerrar su negocio por una menstruación a no ser que tengan un problema médico grave. Si no, te tomas un paracetamol y para adelante", ha señalado, ante la menor posibilidad de dejar su negocio desatendido. Ha apuntado que en estos momentos hay preocupaciones más importantes pendientes de un acuerdo, como conseguir una ampliación mayor "para la gente que no puede pagar los créditos ICO que ahora toca devolver".

Sin embargo, desde CC. OO. han indicado que aunque se puede coger una baja médica en caso de problemas, si existe una específica "puede ayudar a la hora del reconocimiento de este tipo de dolores menstruales" que a las propias mujeres les cuesta dar importancia.

"Están las bajas médicas, pero más allá de que estén pautadas es un tema relevante que estaba invisibilizado", ha añadido Cantín desde OSTA. "Afecta a tu relación con el trabajo y a las relaciones interpersonales", ha apuntado, y destaca el caso de las mujeres que padecen endometriosis, una enfermedad que produce fuertes dolores de regla y puede llegar a ser incapacitante. Esta dolencia se calcula que afecta al 10% e las mujeres en edad reproductiva, unos dos millones en España.

Ante quienes puedan señalar como argumento en contra la picaresca que pueda surgir, García ha recordado que la baja se da "por prescripción médica" y Cantín es consciente de que "se puede abusar", pero ha añadido que "igual que como en cualquier otra baja por otro tipo de enfermedad de hombres y mujeres". Cree que hay que informar más sobre estas situaciones porque "suena a cachondeo y eso es lo que nos molesta porque tendría que estar encima de la mesa hace mucho tiempo".