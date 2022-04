Cuándo se podrá hacer la declaración de la Renta por teléfono este 2022

Cada primavera llega la cita anual con Hacienda para efectuar la declaración de la Renta. Se rinden cuentas por los ingresos del año anterior, con dos resultados posibles: a pagar o a devolver. Desde el pasado 6 de abril se puede llevar a cabo este proceso por internet, siguiendo las instrucciones de la Agencia Tributaria y aportando todos los documentos requeridos. Tanto los pagos como las devoluciones también han comenzado ya, aunque la Agencia no fija una fecha concreta para este paso del proceso.

No obstante, todavía hay mucha población que no se desenvuelve a la perfección con las declaraciones por internet, o bien prefiere una asistencia directa del personal especializado por vía telefónica o presencial. Las declaraciones telefónicas comienzan este 5 de mayo, y pueden hacerse hasta el 30 de junio, día en el que acaba el periodo ordinario de la declaración, mientras que las presenciales en las oficinas de la Agencia Tributaria se harán entre el 1 y el 30 de junio. No obstante, para acceder a estos servicios hay que efectuar una solicitud previa. Hay que tener en cuenta que con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el 27 de junio, así que es mejor no dejarlo para última hora.

Cita previa para la declaración de l Renta por teléfono

La reserva para que la Agencia Tributaria haga la declaración a los solicitantes que así lo prefieran estará disponible desde el martes 3 de mayo. Si el solicitante quiere que la Agencia Tributaria le llame por teléfono para hacer la declaración hay que pedirlo por internet (con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia), a través de la App Agencia Tributaria o a través de los teléfonos automáticos 91 535 73 26 ó 901 12 12 24. Si se quiere atención personal hay que llamar de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 al 91 553 00 71 ó 901 22 33 44. Reservas para la declaración presencial

La cita previa estará pendiente desde el 26 de mayo, para confeccionarla a partir del 1 de junio y hasta el 29 de junio. Los teléfonos son los mismos, excepto los automáticos. Para anular las citas se pueden usar estos mismos canales.

