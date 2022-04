"Balay siempre escribe con remite"

Amigos. «No es que tenga un amigo en Balay, es que Balay es mi amigo», afirma José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, en una de las seis historias grabadas en vídeo con los testimonios de algunos de los protagonistas de los 75 años de vida de la marca aragonesa de electrodomésticos. «Mi madre, que tiene 94 años, piensa que si tiene un electrodoméstico Balay, será bueno», le cuenta el rector a José Ramón García, impulsor del desarrollo de las placas de inducción en BSH, el grupo alemán que compró Balay en 1989. «A mi me parece muy interesante cómo empezó todo, inducción era una cosita muy pequeña por el empeño de un grupo de amigos que dijo: ‘hay que hacer inducción desde aquí’», narra García.

Los veteranos. En otra de las historias aparecen dos trabajadores jubilados de ‘la’ Balay. «¡Rayito, qué joven te veo!», le dice Luis García a Santiago Raya cuando se encuentran en una de las fábricas zaragozanas de la compañía para grabar el vídeo. «Es el cumple de Balay, 75 años», apunta uno de ellos. «Es más joven que yo», responde con socarronería el otro. «Fíjate cómo cambian las cosas que ahora pongo el lavavajillas con el móvil», revela Raya al final mientras los dos veteranos miran cómo funciona una de las últimas innovaciones de BSH, una placa de inducción con extractor de humos incorporado, es decir, sin campana.

El jefe. Con camiseta blanca de Balay, como todos los empleados de la empresa que participan en los vídeos, aparece Fernando Gil Bayona, que relevó como director general de BSH Electrodomésticos España a José Longás en septiembre de 2017. Nieto del fundador de Balay, Esteban Bayona, e hijo del predecesor de Longás, Fernando Gil Martínez, sabe mucho de los intríngulis de la compañía desde pequeño. «Balay nació en el barrio de San José de Zaragoza en el año 47», reseña el jefe actual de la empresa, que cuenta cómo los socios que impulsaron Balay (su abuelo y José María Lairla) hicieron unas pequeñas cocinitas que se llamaban hornillos. «Mi abuelo tenía una frase que repetía mucho que decía: Balay siempre escribe con remite», cuenta Gil Bayona, antes de ofrecer su respuesta: «Nos hacemos responsables de todo lo que hacemos, y es que ellos siempre estaban ahí para dar una respuesta». El director general se sitúa entonces en el día de hoy y afirma que en la empresa «tú haces las marcas cada día, no pueden anclarte en lo que fue, no puedes no evolucionar con la sociedad». Al hablar de innovación, finalmente, afirma que «realmente no nos podemos quedar aquí diciendo: esto ha sido un éxito. Hay que buscar cuál será la siguiente inducción». Y añade: «En eso yo creo que Balay y la Universidad tenemos que seguir juntos para que dentro de 15 o 20 años haya ejemplos tan buenos como ahora».

La exposición. Parte del periplo de la marca aragonesa de BSH está recogida en una sencilla exposición en la Sala Odón de Buen del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, en el edificio Paraninfo. Inaugurada el pasado miércoles con la presencia del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se abrió al público el viernes y se podrá visitar hasta el 28 de junio. Fotos históricas, la primera cocina completa fabricada por Balay, una PS-2 compuesta por dos placas y un horno, y un espacio de los años 60 con los electrodomésticos de la época llaman la atención en la muestra. También está ‘El jardín’, donde se da cuenta del compromiso de Balay con el planeta, los empleados y la sociedad. Pero quizás el producto estrella es una innovación importante, la nueva placa FlexInducción con extractor integrado, que cuenta con una exclusiva zona gigante de 28 centímetros, la zona FlexInducción y el extractor integrado que «no solo sorprenderá, también será el plato estrella de cualquier cocina», asegura la firma.